Российские паралимпийцы-горнолыжники получили шенгенские визы и проведут тренировочный сбор в Италии

Российские паралимпийцы-горнолыжники проведут тренировочный сбор в Италии.

Российские паралимпийцы, выступающие в горнолыжном спорте, получили шенгенские визы и отправятся на тренировочные мероприятия в Италию.

Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

«Спортсмены и тренеры сборной России по горнолыжному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата получили шенгенские визы и проведут тренировочные мероприятия в Италии с 10 января по 6 февраля. В составе команды трехкратный паралимпийский чемпион Алексей Бугаев, призер Паралимпийских игр Александр Алябьев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина.

В рамках тренировочного сбора спортсмены примут участие в Кубках мира, которые пройдут в Австрии, Германии и Франции. Участие в этих соревнованиях является обязательным критерием для получения двухсторонних приглашений на Паралимпийские игры в Италии и помогут восполнить международный соревновательный опыт», – сказал Рожков.

Зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.