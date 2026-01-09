  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Российские паралимпийцы-горнолыжники получили шенгенские визы и проведут тренировочный сбор в Италии
0

Российские паралимпийцы-горнолыжники получили шенгенские визы и проведут тренировочный сбор в Италии

Российские паралимпийцы-горнолыжники проведут тренировочный сбор в Италии.

Российские паралимпийцы, выступающие в горнолыжном спорте, получили шенгенские визы и отправятся на тренировочные мероприятия в Италию.

Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

«Спортсмены и тренеры сборной России по горнолыжному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата получили шенгенские визы и проведут тренировочные мероприятия в Италии с 10 января по 6 февраля. В составе команды трехкратный паралимпийский чемпион Алексей Бугаев, призер Паралимпийских игр Александр Алябьев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина.

В рамках тренировочного сбора спортсмены примут участие в Кубках мира, которые пройдут в Австрии, Германии и Франции. Участие в этих соревнованиях является обязательным критерием для получения двухсторонних приглашений на Паралимпийские игры в Италии и помогут восполнить международный соревновательный опыт», – сказал Рожков. 

Зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoПаралимпийские игры
logoпаралимпийская сборная России
ТАСС
Павел Рожков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Павел Рожков: «На Паралимпиаде рассчитываем принять участие в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде»
5 января, 12:54
Оттепель для нашего спорта: возвращают флаг, допускают игровиков, МОК отменил бан юношей
16 декабря 2025, 10:20
Сливко, Сидоров и еще шесть российских биатлонистов подали апелляции в CAS вместе с СБР
16 декабря 2025, 06:52
Главные новости
Горные лыжи. Кубок мира. Расса победил в слаломе, Макграт – 2-й, Кристофферсен – 3-й
сегодня, 14:01
Женский супергигант на этапе Кубка мира в Цаухензее отменен из-за плохих погодных условий
сегодня, 09:40
Тереза Йохауг родила сына
сегодня, 06:58Фото
Лыжи. Кубок Швеции. Сундлинг и Ангер одержали победы в классическом спринте
вчера, 20:01
Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в гигантском слаломе, бразилец Бротен – 2-й, россияне Андриенко и Кузнецов не прошли во вторую попытку
вчера, 14:01
Тренер лыжников Бородавко: «Показывать Олимпиаду в России нужно. Почему бы не посмотреть на Малинина, который исполняет шикарные квады»
вчера, 13:37
Горные лыжи. Кубок мира. Линдси Вонн победила в скоростном спуске, россиянка Плешкова – 51-я
вчера, 13:22
Ски-альпинист Филиппов: «На Олимпиаде хочу доказать всем, что мы сильны даже без флага и гимна. Думаю, все знают, откуда мы»
вчера, 10:43
Александр Бакуров: «Я протянул Большунову руку в Тюмени, он мне тоже. В Ижевске я поблагодарил его после финала за работу, борьбу – он ответил взаимностью»
вчера, 07:50
Юрий Каминский: «Клэбо – лучший спринтер в истории. Превосходит всех в мире в технике – сколько времени он бегает, а мы так и не сделали никаких выводов»
вчера, 07:28
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Соловьев – 3-й
27 декабря 2025, 20:00
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Шорохова – 3-я, Степанова – 12-я
27 декабря 2025, 19:55
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря 2025, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря 2025, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря 2025, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря 2025, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября 2025, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября 2025, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября 2025, 13:00