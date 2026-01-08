  • Спортс
Юрий Бородавко: «Сейчас Федерация лыжных гонок России – лучшая среди всех зимних видов спорта в стране»

Тренер Юрий Бородавко назвал Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР) лучшей среди всех федераций по зимним видам спорта в стране.

В октябре министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о возможном объединении федераций по лыжным видам.

«Разговоры об объединении лыжных федераций? В этом вопросе нужно дождаться весны, потому что пока никто не знает конкретики. Говорить о чем-то абстрактном считаю преждевременным.

Конечно, у ФЛГР, как у любой другой организации, есть перспективы роста и точки развития. Нам есть что улучшать, но важно не забывать и то, что уже сделано. Наша федерация за последние годы достигла больших успехов. Думаю, сейчас ФЛГР – лучшая среди всех зимних видов спорта в стране.

Хотел бы я, чтобы Вяльбе осталась во главе российских лыж? Опять же, нужно дождаться выборов. Пока мы даже не знаем, в каком формате они будут проходить. Могу сказать, что Елена Валерьевна сделала для наших лыж очень многое. Посмотрите на результаты, которые показывает сборная России по лыжным гонкам. Наши спортсмены достигли выдающихся успехов», – отметил Бородавко, который является старшим тренером сборной России по лыжным гонкам.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
ФЛГР
лыжные гонки
logoЮрий Бородавко
logoЕлена Вяльбе
