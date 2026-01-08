Двоеборец Мастиев, прыгунья с трамплина Кустова и сноубордистка Афанасьева получили нейтральный статус от FIS
Мастиев, Кустова и Афанасьева получили нейтральный статус от FIS.
Еще три российских спортсмена получили нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
На соревнованиях FIS смогут выступать двоеборец Самир Мастиев, прыгунья с трамплина Александра Кустова и сноубордистка Софья Афанасьева.
Также федерация предоставила нейтральный статус нескольким тренерам и членам персонала: это Олег Белоусов, Павел Корпачев, Денис Лампартер, Андрей Мерзликин, Денис Салгаев, Игорь Тихоненко, Денис Чевтайкин (все – сноуборд), Василий Негребецкий (прыжки с трамплина).
Кто от России получил нейтральный статус в зимних видах: сноубордисты Пауль, Степанко и Томин, список обновляется
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: FIS
