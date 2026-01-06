Российские сноубордисты Степанко, Томин и Пауль получили нейтральный статус от FIS

Еще три российских сноубордиста получили нейтральный статус от FIS.

Российские сноубордисты Ярослав Степанко, Арсений Томин и Кристина Пауль получили нейтральный статус.

Об этом сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Раннее допуск до соревнований FIS получили уже пятеро российских сноубордистов: Илья Хуртин, Ярослав Ленчевский, Мария Травиничева, Полина Каримова и Варвара Романова.