Российские сноубордисты Степанко, Томин и Пауль получили нейтральный статус от FIS
Еще три российских сноубордиста получили нейтральный статус от FIS.
Российские сноубордисты Ярослав Степанко, Арсений Томин и Кристина Пауль получили нейтральный статус.
Об этом сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
Раннее допуск до соревнований FIS получили уже пятеро российских сноубордистов: Илья Хуртин, Ярослав Ленчевский, Мария Травиничева, Полина Каримова и Варвара Романова.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: FIS
