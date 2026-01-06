Депутат Хамитов: «Полноценное участие в международных соревнованиях невозможно без признания национальной идентичности. Флаг и гимн – не политический символ, а знак уважения к труду спортсмена»

Депутат Хамитов считает, что флаги в спорте не являются политическим символом.

Зампредседателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Амир Хамитов назвал главную цель российского спорта на 2026 год.

«Полное восстановление прав российских спортсменов на участие в международных соревнованиях под национальным флагом и гимном. Речь идет не о формальностях, а о базовом принципе спортивной справедливости и уважения к атлетам, которые годами готовятся к крупнейшим стартам и должны иметь право представлять свою страну в полном объеме.

Российские спортсмены доказали свою конкурентоспособность даже в условиях ограничений. Однако полноценное участие в международных соревнованиях невозможно без равного статуса и признания национальной идентичности. Флаг и гимн – это не политический символ, а знак уважения к труду спортсмена.

Уверен, что при последовательной позиции и конструктивном диалоге с международными спортивными организациями это вполне возможно», – сказал Хамитов.