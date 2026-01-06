В FIS объяснили, почему не отстраняют США: «Если мир отреагирует на их действия так же, как на Россию, это станет предметом обсуждения и для нас. Но мы даже не близки к этому»

В FIS объяснили, почему не отстранили США от турниров из-за операции в Венесуэле.

В Международной федерации лыжного спорта (FIS ) объяснили, почему не отстраняют США от соревнований.

Ранее колумнист шведского издания Expressen Томас Петтерсон отметил, что ему неприятно видеть на турнирах американский флаг. В частности, он указал на военную операцию США в Венесуэле и на заявления Дональда Трампа о желании установить контроль над Гренландией.

Петтерсон связался с главой отдела коммуникаций FIS Бруно Сасси, чтобы выяснить позицию федерации.

«Вопрос понятен. И есть простой ответ: если остальной мир отреагирует на действия США так же, как на действия России на Украине, то в конечном счете это станет предметом обсуждения и для нас. Но мы даже не близки к этому», – ответил Бруно Сасси.