Дмитрий Губерниев: «Объединенную лыжную федерацию возглавит достойный человек – не исключено, что я. Никакая Вяльбе руководить не будет»

Губерниев: объединенную федерацию лыж возглавит достойный человек – возможно, я.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что объединенную федерацию лыжных видов спорта возглавит достойный человек.

На 2026 год запланированы выборы президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Елена Вяльбе занимает этот пост с 2010-го.

– Увидим ли мы вас в 2026 году на посту президента ФЛГР (Губерниев ранее заявлял о желании баллотироваться – Спортс’’)?

– ФЛГР в 2026 году не будет. Будет объединенная лыжная федерация, а дальше ее возглавит, безусловно, достойный человек. Не исключено, что я.

В любом случае никакая Елена Валерьевна (Вяльбе) объединенной федерацией руководить не будет. Она будет уменьшать спринтерские круги – ходить с шагомером и делать из двух километров километр с небольшим. Пожелаем ей в этой оздоровительной ходьбе удачи, – ответил Губерниев.

В октябре министр спорта России Михаил Дегтярев подтвердил , что федерации по лыжным видам могут объединиться.