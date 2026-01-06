Дмитрий Губерниев: «Объединенную лыжную федерацию возглавит достойный человек – не исключено, что я. Никакая Вяльбе руководить не будет»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что объединенную федерацию лыжных видов спорта возглавит достойный человек.
На 2026 год запланированы выборы президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Елена Вяльбе занимает этот пост с 2010-го.
– Увидим ли мы вас в 2026 году на посту президента ФЛГР (Губерниев ранее заявлял о желании баллотироваться – Спортс’’)?
– ФЛГР в 2026 году не будет. Будет объединенная лыжная федерация, а дальше ее возглавит, безусловно, достойный человек. Не исключено, что я.
В любом случае никакая Елена Валерьевна (Вяльбе) объединенной федерацией руководить не будет. Она будет уменьшать спринтерские круги – ходить с шагомером и делать из двух километров километр с небольшим. Пожелаем ей в этой оздоровительной ходьбе удачи, – ответил Губерниев.
В октябре министр спорта России Михаил Дегтярев подтвердил, что федерации по лыжным видам могут объединиться.