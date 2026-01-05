Шведский журналист Сван: «Понимаю россиян, которые считают, что разница в отношении к их спортсменам и американцам несправедлива»

Шведский журналист Сван высказался о том, могут ли отстранить атлетов из США.

Журналист шведского издания Viaplay Людвиг Сван поделился мнением о том, могут ли американских спортсменов отстранить от международных стартов из-за военной операции США в Венесуэле.

«Не знаю, задавал ли кто-то вопросы о военной операции в Венесуэле американским лыжникам напрямую, но во время «Тур де Ски» было достаточно разговоров на эту тему. В Скандинавии за последние дни появилось очень много новостей и материалов об этой ситуации. Люди действительно много обсуждают этот конфликт.

Я абсолютно понимаю россиян, которые считают, что разница в отношении к их спортсменам и американцам несправедлива. Что касается возможного отстранения американских лыжников от Олимпиады, нужно посмотреть, как дальше будет развиваться эта ситуация и будет ли FIS принимать отдельное решение по этому поводу», – сказал Сван.