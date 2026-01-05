Юрий Бородавко: «Коростелев и Непряева однозначно способны завоевать медали на Олимпиаде. Но надо понимать, как они справятся с волнением»

Юрий Бородавко: Коростелев и Непряева способны завоевать медали на ОИ.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил шансы Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой завоевать награды на Олимпиаде-2026.

«У нас шутят, что на медали Олимпиады претендуют все стартующие, но выигрывают одни и те же. На самом деле все будет зависеть от психологии наших спортсменов.

Но из подготовки сейчас нужно сделать правильные выводы. Не хочется сейчас заниматься шапкозакидательством, но шансы всегда есть. Они однозначно способны на медали. Но надо понимать, как они справятся с волнением и проведут последний месяц подготовки», – сказал Бородавко.

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

