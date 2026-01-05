Дмитрий Губерниев: «У нас со спринтом сейчас крах, очевидный кризис. Но что касается дистанционных историй, то потихонечку бежим»
Губерниев: у нас со спринтом крах, дистанционные гонки бежим потихонечку.
Дмитрий Губерниев оценил выступление лыжницы Дарьи Непряевой на «Тур де Ски».
Непряева заняла десятое место в общем зачете многодневки, Савелий Коростелев стал восьмым.
«Люди адаптируются и идут по восходящей. У нас со спринтом сейчас крах, очевидный кризис.
Но что касается дистанционных историй, то потихонечку бежим. А до Олимпиады время еще есть», — сказал Губерниев.
Наши в топ-10 «Тур де Ски», у Коростелева – лучшая гонка в жизни 👏👏👏
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости