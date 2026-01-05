  • Спортс
  • Дмитрий Губерниев: «У нас со спринтом сейчас крах, очевидный кризис. Но что касается дистанционных историй, то потихонечку бежим»
58

Дмитрий Губерниев оценил выступление лыжницы Дарьи Непряевой на «Тур де Ски». 

Непряева заняла десятое место в общем зачете многодневки, Савелий Коростелев стал восьмым. 

«Люди адаптируются и идут по восходящей. У нас со спринтом сейчас крах, очевидный кризис. 

Но что касается дистанционных историй, то потихонечку бежим. А до Олимпиады время еще есть», — сказал Губерниев.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
