Дмитрий Губерниев: «У нас со спринтом сейчас крах, очевидный кризис. Но что касается дистанционных историй, то потихонечку бежим»

Губерниев: у нас со спринтом крах, дистанционные гонки бежим потихонечку.

Дмитрий Губерниев оценил выступление лыжницы Дарьи Непряевой на «Тур де Ски».

Непряева заняла десятое место в общем зачете многодневки, Савелий Коростелев стал восьмым.

«Люди адаптируются и идут по восходящей. У нас со спринтом сейчас крах, очевидный кризис.

Но что касается дистанционных историй, то потихонечку бежим. А до Олимпиады время еще есть», — сказал Губерниев.

Наши в топ-10 «Тур де Ски», у Коростелева – лучшая гонка в жизни 👏👏👏