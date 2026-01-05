Андерссон и Карлссон пропустят январские этапы Кубка мира
Шведки Андерссон и Карлссон не будут выступать на этапах Кубка мира в январе.
Шведские лыжницы Эбба Андерссон и Фрида Карлссон не выступят на январских этапах Кубка мира.
Об этом сообщает Expressen.
17-18 января этап Кубка мира пройдет в немецком Оберхофе, 23-25 января – в швейцарском Гомсе.
В следующий раз шведки выйдут на старт на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо, которые начнутся 6 февраля.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Expressen
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости