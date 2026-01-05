Андерссон и Карлссон пропустят январские этапы Кубка мира

Шведки Андерссон и Карлссон не будут выступать на этапах Кубка мира в январе.

Шведские лыжницы Эбба Андерссон и Фрида Карлссон не выступят на январских этапах Кубка мира.

Об этом сообщает Expressen.

17-18 января этап Кубка мира пройдет в немецком Оберхофе, 23-25 января – в швейцарском Гомсе.

В следующий раз шведки выйдут на старт на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо, которые начнутся 6 февраля.