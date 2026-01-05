  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Савелий Коростелев: «На Олимпиаде у меня определенно есть шанс. Думаю, в марафоне»
105

Савелий Коростелев: «На Олимпиаде у меня определенно есть шанс. Думаю, в марафоне»

Коростелев считает, что у него есть шансы на медаль Олимпиады-2026.

Российский лыжник Савелий Коростелев считает, что у него есть шансы на медаль Олимпиады-2026 в Милане.

Савелий стал четвертым в забеге на Альпе Чермис и занял восьмое итоговое место на «Тур де Ски».

«Я прогрессирую. Этот подъем показывает, что мне нужно больше тренироваться на спусках, чем на подъемах. Я улучшил свои результаты? Прежде всего, спасибо за комплименты. Мне потребовалось несколько гонок, чтобы адаптироваться, как я и говорил в начале. Сейчас все идет все лучше и лучше. Думаю, в ближайшем будущем я смогу подняться на подиум.

На Олимпиаде меня определенно есть шанс. В какой гонке? Думаю, на 50 км, но я не знаю.

На Кубке мира очень высокий уровень, но я думаю, что могу составить конкуренцию остальным. Разрыв с Клэбо? Он действительно сильный спортсмен, но, как и у всех, у него есть слабые стороны, и мы должны их использовать. Но это сложно. Какие именно? Их слишком мало, поэтому нам нужно их проанализировать.

Забег в гору в Кировске мне очень помог (проводился два года подряд в финале Кубка России – Спортс»). На этой гонке я многому научился, потому что, например, если ты идешь первым, кому-то другому нужно больше сил, чтобы тебя обогнать», – рассказал Коростелев в интервью Fondo Italia.

Наши в топ-10 «Тур де Ски», у Коростелева – лучшая гонка в жизни 👏👏👏

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Fondo Italia
logoКубок мира
logoСавелий Коростелев
logoсборная России (лыжные гонки)
logoТур де Ски
лыжные гонки
logoЙоханнес Клэбо
logoОлимпиада-2026
logoсборная Норвегии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Коростелев о выступлении на «Тур де Ски»: «Поставлю себе 8 из 10. Есть моменты, которые расстроили и над которыми нужно работать»
4 января, 19:27
Коростелев о болельщиках с российским флагом: «Увидел его после церемонии награждения и очень удивился»
4 января, 18:54
Сорин о Коростелеве и Непряевой на «Тур де Ски»: «Уверен, результаты расцениваются как отличные»
4 января, 18:14
Главные новости
Турне четырех трамплинов. Чофениг выиграл 4-й этап, Превц победил в общем зачете
55 минут назад
Тренер сборной России по двоеборью: «Галунин до сих пор не получил шенгенскую визу, поэтому лишен возможности выступать на соревнованиях в Европе»
сегодня, 14:27
Некоторые прыгуны с трамплина делают инъекции для увеличения пениса, чтобы повлиять на размеры комбинезонов (Bild)
сегодня, 14:15
Кто от России получил нейтральный статус в зимних видах: сноубордисты Пауль, Степанко и Томин, список обновляется
сегодня, 13:09
Российские сноубордисты Степанко, Томин и Пауль получили нейтральный статус от FIS
сегодня, 13:07
«40, но еще в деле». Петтер Нортуг отмечает юбилей
сегодня, 10:48Фото
Депутат Хамитов: «Полноценное участие в международных соревнованиях невозможно без признания национальной идентичности. Флаг и гимн – не политический символ, а знак уважения к труду спортсмена»
сегодня, 10:36
В FIS объяснили, почему не отстраняют США: «Если мир отреагирует на их действия так же, как на Россию, это станет предметом обсуждения и для нас. Но мы даже не близки к этому»
сегодня, 08:34
Дмитрий Губерниев: «Объединенную лыжную федерацию возглавит достойный человек – не исключено, что я. Никакая Вяльбе руководить не будет»
сегодня, 07:09
Турне четырех трамплинов. 4-й этап. Превц выиграл квалификацию, Эмбахер – 2-й, Херль – 3-й
вчера, 17:19
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Соловьев – 3-й
27 декабря 2025, 20:00
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Шорохова – 3-я, Степанова – 12-я
27 декабря 2025, 19:55
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря 2025, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря 2025, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря 2025, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря 2025, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября 2025, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября 2025, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября 2025, 13:00