Савелий Коростелев: «На Олимпиаде у меня определенно есть шанс. Думаю, в марафоне»

Российский лыжник Савелий Коростелев считает, что у него есть шансы на медаль Олимпиады-2026 в Милане.

Савелий стал четвертым в забеге на Альпе Чермис и занял восьмое итоговое место на «Тур де Ски».

«Я прогрессирую. Этот подъем показывает, что мне нужно больше тренироваться на спусках, чем на подъемах. Я улучшил свои результаты? Прежде всего, спасибо за комплименты. Мне потребовалось несколько гонок, чтобы адаптироваться, как я и говорил в начале. Сейчас все идет все лучше и лучше. Думаю, в ближайшем будущем я смогу подняться на подиум.

На Олимпиаде меня определенно есть шанс. В какой гонке? Думаю, на 50 км, но я не знаю.

На Кубке мира очень высокий уровень, но я думаю, что могу составить конкуренцию остальным. Разрыв с Клэбо ? Он действительно сильный спортсмен, но, как и у всех, у него есть слабые стороны, и мы должны их использовать. Но это сложно. Какие именно? Их слишком мало, поэтому нам нужно их проанализировать.

Забег в гору в Кировске мне очень помог (проводился два года подряд в финале Кубка России – Спортс»). На этой гонке я многому научился, потому что, например, если ты идешь первым, кому-то другому нужно больше сил, чтобы тебя обогнать», – рассказал Коростелев в интервью Fondo Italia.

