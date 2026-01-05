Турне четырех трамплинов. 4-й этап. Превц, Херль, Эмбахер, Никайдо, Хоффманн, Кобаяси выступят в квалификации

На 4-м этапе Турне четырех трамплинов в Бишофсхофене пройдет квалификация.

5 января на четвертом этапе «Турне четырех трамплинов» в австрийском Бишофсхофене пройдет квалификация.

Кубок мира по прыжкам с трамплина-2025/26

«Турне четырех трамплинов»

4-й этап

Бишофсхофен, Австрия

HS142

Квалификация

Начало – 18:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Общий зачет (после 3 этапов из 4)

1. Домен Превц (Словения) – 895,8

2. Ян Херль (Австрия) – 854,4

3. Штефан Эмбахер (Австрия) – 854,1

4. Рен Никайдо (Япония) – 841,7

5. Феликс Хоффманн (Германия) – 840,4

6. Рею Кобаяси (Япония) – 823,5

7. Филипп Раймунд (Германия) – 814,0

8. Даниэль Чофениг (Австрия) – 811,9

9. Анже Ланишек (Словения) – 793,1

10. Кацпер Томасяк (Польша) – 792,5

