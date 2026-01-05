Турне четырех трамплинов. 4-й этап. Превц, Херль, Эмбахер, Никайдо, Хоффманн, Кобаяси выступят в квалификации
На 4-м этапе Турне четырех трамплинов в Бишофсхофене пройдет квалификация.
5 января на четвертом этапе «Турне четырех трамплинов» в австрийском Бишофсхофене пройдет квалификация.
Кубок мира по прыжкам с трамплина-2025/26
«Турне четырех трамплинов»
4-й этап
Бишофсхофен, Австрия
HS142
Квалификация
Начало – 18:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Общий зачет (после 3 этапов из 4)
1. Домен Превц (Словения) – 895,8
2. Ян Херль (Австрия) – 854,4
3. Штефан Эмбахер (Австрия) – 854,1
4. Рен Никайдо (Япония) – 841,7
5. Феликс Хоффманн (Германия) – 840,4
6. Рею Кобаяси (Япония) – 823,5
7. Филипп Раймунд (Германия) – 814,0
8. Даниэль Чофениг (Австрия) – 811,9
9. Анже Ланишек (Словения) – 793,1
10. Кацпер Томасяк (Польша) – 792,5
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости