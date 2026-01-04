Коростелев о выступлении на «Тур де Ски»: «Поставлю себе 8 из 10. Есть моменты, которые расстроили и над которыми нужно работать»
Коростелев о выступлении на Тур де Ски: поставлю себе 8 из 10.
Лыжник Савелий Коростелев оценил свое выступление на многодневке «Тур де Ски» (8-е место в общем зачете).
«Хоть тур для меня закончился и удачно, я себе поставлю восемь из десяти, все-таки есть моменты, которые расстроили и над которыми нужно работать.
Само собой, спринты, особенно классический, ну и падение на коньковой гонке расстроили. Плюс есть некоторые моменты в целом по адаптации», – сказал Коростелев.
Вот это Коростелев: в шаге от пьедестала в самой сложной гонке сезона!
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости