Коростелев о выступлении на «Тур де Ски»: «Поставлю себе 8 из 10. Есть моменты, которые расстроили и над которыми нужно работать»

Коростелев о выступлении на Тур де Ски: поставлю себе 8 из 10.

Лыжник Савелий Коростелев оценил свое выступление на многодневке «Тур де Ски» (8-е место в общем зачете).

«Хоть тур для меня закончился и удачно, я себе поставлю восемь из десяти, все-таки есть моменты, которые расстроили и над которыми нужно работать.

Само собой, спринты, особенно классический, ну и падение на коньковой гонке расстроили. Плюс есть некоторые моменты в целом по адаптации», – сказал Коростелев.

Вот это Коростелев: в шаге от пьедестала в самой сложной гонке сезона!