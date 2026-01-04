Коростелев о болельщиках с российским флагом: «Увидел его после церемонии награждения и очень удивился»
Коростелев о флаге РФ на Тур де Ски: увидел его и очень удивился.
Лыжник Савелий Коростелев рассказал, как отреагировал на российский флаг на церемонии награждения на «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме.
Коростелев занял 4-е место в масс-старте в гору. Во время церемонии награждения несколько болельщиков размахивали российским флагом.
«Я увидел его после церемонии награждения и очень удивился», – сказал Коростелев.
«Я увидел российский флаг и хотел немного проконтролировать ситуацию. Если у кого-то из зрителей есть флаг, мы не можем этому препятствовать. Однако, если бы Коростелев праздновал с ним в финишной зоне, это было бы нарушением правил», – отметил глава отдела коммуникаций FIS Бруно Сасси.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Expressen
