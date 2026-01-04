Сорин о Коростелеве и Непряевой на «Тур де Ски»: «Уверен, результаты расцениваются как отличные»

Сорин назвал хорошими результаты Коростелева и Непряевой на Тур де Ски.

Тренер сборной России по лыжам Егор Сорин оценил результаты Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на «Тур де Ски».

Коростелев стал восьмым в общем зачете, Непряева – десятой.

«Очень хороший результат для дебютантов Кубка мира, учитывая то, в каких обстоятельствах спортсмены готовились, как долго они боролись, чтобы проявить себя, сколько нервов потратили. В ноябре еще никто целенаправленно не строил подготовку под Кубок мира и «Тур де Ски». Уверен, эти результаты расцениваются как отличные, и спортсмены сами чувствуют, что готовы на большее», – сказал Сорин.

Коростелев занял четвертое место в гонке в гору, проиграв на финише норвежцу Эмилю Иверсену.

«Тот очень сильно прошел финишный отрезок. Савелий, наоборот, за 300-400 метров до финиша прошел достаточно резво, даже приблизился к лидерам. Это определенный опыт для него, все-таки впервые он эту гору бежит и в дальнейшем будет знать, как на ней правильно раскладываться», – отметил Сорин.

Непряева стала шестой в гонке в гору.

«Дарья молодец. Выше ей было очень сложно подняться, потому что соперницы достаточно далеко от нее ушли. Понравилось, как она шла в гору, достаточно ровно разложилась. Не понравилась первая часть: много позиций потеряла, достаточно далеко шла, лишние секунд 20 проигрывала. Я уверен, что она сделала правильные выводы, поймет, что надо быть в группе, пытаться держать позицию, несмотря на спуски», – добавил тренер.