Наталья Коростелева: «С подъемом в гору Савелий справился на 100%. Не побоялся, пошел вперед и поддержал ход»

Наталья Коростелева о гонке в гору: Савелию банально не хватило сил.

Призер Олимпиады-2010 Наталья Коростелева оценила 4-е место сына Савелия в гонке в гору на финальном этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме.

«Ему просто банально не хватило сил. Думаю, свою роль сыграло то, что он знал эту трассу только по телевизионным картинкам. Я в свой первый раз так же обманулась: кажется, что финиш, а на самом деле там горка еще дальше идет. Думаю, он так же обманулся, просто не рассчитал перепада, не смог перестроиться.

С подъемом в гору он справился на 100%. Он не побоялся, пошел вперед и поддержал ход, потом, видимо, понял, что темп для него высоковат, и пошел в своем ритме. Он этот темп выдержал, действовал смело, дерзко, молодец», – сказала Коростелева.