Коростелев о забеге в гору на «Тур де Ски»: «Это был какой-то ад! И еще чертов дед, который включил третью космическую на финише»
Российский лыжник Савелий Коростелев назвал адом забег в гору на шестом этапе «Тур де Ски».
Победу в гонке одержал норвежец Маттис Стенсхаген. В борьбе за третье место Коростелева опередил еще один норвежец Эмиль Иверсен.
«Это был какой-то ад! Если сравнивать нашу гору и эту, эта раза в два, когда начинается стена, круче. Это все, что я могу сказать.
И еще чертов дед (на Эмиле – неразборчиво), который включил третью космическую на финише», — сказал Коростелев.
Вот это Коростелев: в шаге от пьедестала в самой сложной гонке сезона!
