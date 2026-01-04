Коростелев о забеге в гору на «Тур де Ски»: «Это был какой-то ад! И еще чертов дед, который включил третью космическую на финише»

Коростелев о забеге в гору на «Тур де Ски»: это был какой-то ад!.

Российский лыжник Савелий Коростелев назвал адом забег в гору на шестом этапе «Тур де Ски».

Победу в гонке одержал норвежец Маттис Стенсхаген. В борьбе за третье место Коростелева опередил еще один норвежец Эмиль Иверсен.

«Это был какой-то ад! Если сравнивать нашу гору и эту, эта раза в два, когда начинается стена, круче. Это все, что я могу сказать.

И еще чертов дед (на Эмиле – неразборчиво), который включил третью космическую на финише», — сказал Коростелев.

Вот это Коростелев: в шаге от пьедестала в самой сложной гонке сезона!