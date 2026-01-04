Юрий Бородавко: «Результат Коростелева обнадеживает. Нужно сделать правильные выводы и прибавлять к Олимпийским играм»
Бородавко: Коростелеву нужно сделать правильные выводы и прибавлять к Олимпиаде.
Тренер лыжной сборной России Юрий Бородавко оценил выступление Савелия Коростелева на «Тур де Ски».
Сегодня Коростелев финишировал четвертым в забеге в гору на шестом этапе «Тура». В общем зачете многодневки он занял восьмое место.
«Хороший результат, даже очень хороший. Немного не хватило до призового места. Результат обнадеживает.
Что касается всего выступления, попадание в десятку всегда оценивается достаточно хорошо. Были удачные гонки, были не такие удачные.
С точки зрения Олимпиады, это первые шесть гонок на международной арене. Нужно сделать правильные выводы и прибавлять к Олимпийским играм», — сказал Бородавко.
