Юрий Бородавко: «Результат Коростелева обнадеживает. Нужно сделать правильные выводы и прибавлять к Олимпийским играм»

Бородавко: Коростелеву нужно сделать правильные выводы и прибавлять к Олимпиаде.

Тренер лыжной сборной России Юрий Бородавко оценил выступление Савелия Коростелева на «Тур де Ски».

Сегодня Коростелев финишировал четвертым в забеге в гору на шестом этапе «Тура». В общем зачете многодневки он занял восьмое место.

«Хороший результат, даже очень хороший. Немного не хватило до призового места. Результат обнадеживает.

Что касается всего выступления, попадание в десятку всегда оценивается достаточно хорошо. Были удачные гонки, были не такие удачные.

С точки зрения Олимпиады, это первые шесть гонок на международной арене. Нужно сделать правильные выводы и прибавлять к Олимпийским играм», — сказал Бородавко.