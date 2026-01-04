  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Александр Панжинский: «Выступление Коростелева на «Тур де Ски», особенно в масс‑старте — выше всех похвал. Оптимальная форма не за горами»
7

Александр Панжинский: «Выступление Коростелева на «Тур де Ски», особенно в масс‑старте — выше всех похвал. Оптимальная форма не за горами»

Панжинский: Коростелев набирает обороты, я уверен, к Олимпиаде все будет хорошо.

Призер Олимпийских игр-2010 в спринте Александр Панжинский считает успешным выступление Савелий Коростелева на «Тур де Ски». 

Сегодня Коростелев финишировал четвертым в забеге в гору на шестом этапе «Тура». В общем зачете многодневки он занял восьмое место. 

«Выступление Савелия на «Тур де Ски», особенно сегодня в масс‑старте — выше всех похвал. Да, мы хотели увидеть первый подиум, и он был невероятно к этому близок, не хватило буквально 50 метров, чтобы удержать третью позицию.

Позитивно, что Савелий поднялся с 13‑го места на восьмое в общем зачете.

Самое главное, что он набирает обороты, и я уверен, что к Олимпиаде все будет хорошо. Да, были и провалы, падения, отличные гонки, и в топ‑10 Савелий попал, а в конце боролся за призовую тройку. Оптимальная форма не за горами.

Лучше сейчас проиграть, чем допустить все эти ошибки на Олимпиаде. Все победы будут в феврале», — сказал Панжинский.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoКубок мира
logoСавелий Коростелев
logoАлександр Панжинский
logoТур де Ски
logoМатч ТВ
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
«Тур де Ски». Клэбо и Диггинс победили в общем зачете, Коростелев – 8-й, Непряева – 10-я
вчера, 15:25
Евгения Медведева: «Коростелев очень прилично прошел «Тур де Ски». Его выступление вселяет оптимизм»
вчера, 12:34
Дмитрий Губерниев: «Чудовищный показ финиша на «Тур де Ски» – не показали обгон в борьбе за 3-е место. Это унылое говно от FIS, им надо поучиться у «Матч ТВ»
вчера, 12:10
Главные новости
Турне четырех трамплинов. 4-й этап. Превц, Херль, Эмбахер, Никайдо, Хоффманн, Кобаяси выступят в квалификации
вчера, 20:31
Коростелев о выступлении на «Тур де Ски»: «Поставлю себе 8 из 10. Есть моменты, которые расстроили и над которыми нужно работать»
вчера, 19:27
Коростелев о болельщиках с российским флагом: «Увидел его после церемонии награждения и очень удивился»
вчера, 18:54
Сорин о Коростелеве и Непряевой на «Тур де Ски»: «Уверен, результаты расцениваются как отличные»
вчера, 18:14
Турне четырех трамплинов. 3-й этап. Никайдо победил, Превц – 2-й, Эмбахер – 3-й
вчера, 15:33
«Тур де Ски». Клэбо и Диггинс победили в общем зачете, Коростелев – 8-й, Непряева – 10-я
вчера, 15:25
⚡ «Тур де Ски». 6-й этап. Непряева стала шестой масс-старте в гору, победила Симпсон-Ларсен, Диггинс – 2-я в гонке и первая в общем зачете
вчера, 15:10
Наталья Коростелева: «С подъемом в гору Савелий справился на 100%. Не побоялся, пошел вперед и поддержал ход»
вчера, 15:02
Коростелев о забеге в гору на «Тур де Ски»: «Это был какой-то ад! И еще чертов дед, который включил третью космическую на финише»
вчера, 13:25
Юрий Бородавко: «Результат Коростелева обнадеживает. Нужно сделать правильные выводы и прибавлять к Олимпийским играм»
вчера, 13:10
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Соловьев – 3-й
27 декабря 2025, 20:00
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Шорохова – 3-я, Степанова – 12-я
27 декабря 2025, 19:55
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря 2025, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря 2025, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря 2025, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря 2025, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября 2025, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября 2025, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября 2025, 13:00