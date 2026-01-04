Александр Панжинский: «Выступление Коростелева на «Тур де Ски», особенно в масс‑старте — выше всех похвал. Оптимальная форма не за горами»
Призер Олимпийских игр-2010 в спринте Александр Панжинский считает успешным выступление Савелий Коростелева на «Тур де Ски».
Сегодня Коростелев финишировал четвертым в забеге в гору на шестом этапе «Тура». В общем зачете многодневки он занял восьмое место.
«Выступление Савелия на «Тур де Ски», особенно сегодня в масс‑старте — выше всех похвал. Да, мы хотели увидеть первый подиум, и он был невероятно к этому близок, не хватило буквально 50 метров, чтобы удержать третью позицию.
Позитивно, что Савелий поднялся с 13‑го места на восьмое в общем зачете.
Самое главное, что он набирает обороты, и я уверен, что к Олимпиаде все будет хорошо. Да, были и провалы, падения, отличные гонки, и в топ‑10 Савелий попал, а в конце боролся за призовую тройку. Оптимальная форма не за горами.
Лучше сейчас проиграть, чем допустить все эти ошибки на Олимпиаде. Все победы будут в феврале», — сказал Панжинский.