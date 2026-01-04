Панжинский: Коростелев набирает обороты, я уверен, к Олимпиаде все будет хорошо.

Призер Олимпийских игр-2010 в спринте Александр Панжинский считает успешным выступление Савелий Коростелева на «Тур де Ски».

Сегодня Коростелев финишировал четвертым в забеге в гору на шестом этапе «Тура». В общем зачете многодневки он занял восьмое место.

«Выступление Савелия на «Тур де Ски», особенно сегодня в масс‑старте — выше всех похвал. Да, мы хотели увидеть первый подиум, и он был невероятно к этому близок, не хватило буквально 50 метров, чтобы удержать третью позицию.

Позитивно, что Савелий поднялся с 13‑го места на восьмое в общем зачете.

Самое главное, что он набирает обороты, и я уверен, что к Олимпиаде все будет хорошо. Да, были и провалы, падения, отличные гонки, и в топ‑10 Савелий попал, а в конце боролся за призовую тройку. Оптимальная форма не за горами.

Лучше сейчас проиграть, чем допустить все эти ошибки на Олимпиаде. Все победы будут в феврале», — сказал Панжинский.