  • Евгения Медведева: «Коростелев очень прилично прошел «Тур де Ски». Его выступление вселяет оптимизм»
5

Евгения Медведева: «Коростелев очень прилично прошел «Тур де Ски». Его выступление вселяет оптимизм»

Олимпийская чемпионка Турина-2006 в эстафете Евгения Медведева оценила выступление Савелия Коростелева на «Тур де Ски».

Сегодня Коростелев финишировал четвертым в забеге в гору на шестом этапе «Тура». В общем зачете многодневки он занял восьмое место. 

«Всей семьей очень внимательно следили за гонкой, болели, переживали. Савелий очень достойно пробежал. Чуть‑чуть не хватило до третьего места. Мне кажется, что он немного рано вышел вперед, и был момент, когда он шел вообще первым из группы.

В целом довольны выступлением и результатом Савелия. Он очень прилично прошел «Тур де Ски». Выступление Коростелева вселяет оптимизм. Будем надеяться, что Савелий составит хорошую конкуренцию на Олимпиаде», — сказала Медведева.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Евгения Медведева
logoСавелий Коростелев
logoКубок мира
logoсборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
logoМатч ТВ
logoТур де Ски
