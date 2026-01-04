Горные лыжи. Кубок мира. Раст победила в слаломе, Шиффрин – 2-я, Холденер – 3-я, Ткаченко не прошла во 2-ю попытку

Камилла Раст победила в слаломе на Кубке мира в Словении, Шиффрин – 2-я.

Швейцарская горнолыжница Камилла Раст одержала победу в слаломе на этапе Кубка мира в Словении. Горные лыжи Кубок мира Краньска-Гора, Словения Женщины, слалом 1. Камилла Раст (Швейцария) – 1.40,20 2. Микаэла Шиффрин (США) – 0,14 3. Венди Холденер (Швейцария) – 1,83 4. Пола Молтзан (США) – 1,97 5. Катарина Труппе (Австрия) – 2,20 6. Лара Делла Мея (Италия) – 2,35... Екатерина Ткаченко (Россия) не прошла во вторую попытку