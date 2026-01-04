Горные лыжи. Кубок мира. Раст победила в слаломе, Шиффрин – 2-я, Холденер – 3-я, Ткаченко не прошла во 2-ю попытку

  • Спортс
5

Камилла Раст победила в слаломе на Кубке мира в Словении, Шиффрин – 2-я.

Швейцарская горнолыжница Камилла Раст одержала победу в слаломе на этапе Кубка мира в Словении. 

Горные лыжи

Кубок мира

Краньска-Гора, Словения

Женщины, слалом

1. Камилла Раст (Швейцария) – 1.40,20

2. Микаэла Шиффрин (США) – 0,14

3. Венди Холденер (Швейцария) – 1,83

4. Пола Молтзан (США) – 1,97

5. Катарина Труппе (Австрия) – 2,20

6. Лара Делла Мея (Италия) – 2,35...

Екатерина Ткаченко (Россия) не прошла во вторую попытку

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс
