Горные лыжи. Кубок мира. Раст победила в слаломе, Шиффрин – 2-я, Холденер – 3-я, Ткаченко не прошла во 2-ю попытку
Камилла Раст победила в слаломе на Кубке мира в Словении, Шиффрин – 2-я.
Швейцарская горнолыжница Камилла Раст одержала победу в слаломе на этапе Кубка мира в Словении.
Горные лыжи
Кубок мира
Краньска-Гора, Словения
Женщины, слалом
1. Камилла Раст (Швейцария) – 1.40,20
2. Микаэла Шиффрин (США) – 0,14
3. Венди Холденер (Швейцария) – 1,83
4. Пола Молтзан (США) – 1,97
5. Катарина Труппе (Австрия) – 2,20
6. Лара Делла Мея (Италия) – 2,35...
Екатерина Ткаченко (Россия) не прошла во вторую попытку
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости