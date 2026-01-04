Вероника Степанова: «Моя миссия – реформировать лыжные гонки, сделать вид спорта современным. Люди ходят на Овечкина, Дзюбу, Большунова, нужно больше внимания персоналиям»

Степанова: давайте создадим лиги, где достойные будут соревноваться с лучшими.

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова заявила, что хочет сделать лыжные гонки более современным видом спорта.

– Нам нужно сокращать количество спортсменов, уделять больше внимания персоналиям. Люди приходят смотреть на конкретного человека в спорте. Включают хоккей, чтобы посмотреть на Александра Овечкина, футбол – на Артема Дзюбу. Лыжные гонки включают, чтобы посмотреть на Александра Большунова. И нам нужно узнавать, кто с ним может конкурировать, рассказывать о других спортсменах.

А когда на старт выходит больше 60 или 100 человек – это невозможно. Эфирное время не позволяет.

Многие воспринимают это как оскорбление. Я не говорю, что давайте два спортсмена будут соревноваться, а остальные будут заниматься другими делами, пусть дома сидят и борщи варят. Нет, ни в коем случае. Давайте создадим лиги, где только достойные будут соревноваться с лучшими. Моя миссия заключается в том, чтобы полностью реформировать нынешние лыжные гонки: изменить форматы, количество участников, сделать вид спорта современным.

– Лыжные гонки шагнули вперед за пять лет? Вы замечаете, что все больше людей приходит смотреть соревнования?

– Относительно других видом спорта нам нужно еще поработать. Смотрю каждый раз в окно и вижу, как все больше взрослых и детей идет с клюшками и баулами, а не с лыжами. Хотя я живу рядом с шикарным парком. Значит, мне и всем остальным нужно еще поработать, – сказала Степанова.