  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Вероника Степанова: «Моя миссия – реформировать лыжные гонки, сделать вид спорта современным. Люди ходят на Овечкина, Дзюбу, Большунова, нужно больше внимания персоналиям»
93

Вероника Степанова: «Моя миссия – реформировать лыжные гонки, сделать вид спорта современным. Люди ходят на Овечкина, Дзюбу, Большунова, нужно больше внимания персоналиям»

Степанова: давайте создадим лиги, где достойные будут соревноваться с лучшими.

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова заявила, что хочет сделать лыжные гонки более современным видом спорта. 

– Нам нужно сокращать количество спортсменов, уделять больше внимания персоналиям. Люди приходят смотреть на конкретного человека в спорте. Включают хоккей, чтобы посмотреть на Александра Овечкина, футбол – на Артема Дзюбу. Лыжные гонки включают, чтобы посмотреть на Александра Большунова. И нам нужно узнавать, кто с ним может конкурировать, рассказывать о других спортсменах.

А когда на старт выходит больше 60 или 100 человек – это невозможно. Эфирное время не позволяет.

Многие воспринимают это как оскорбление. Я не говорю, что давайте два спортсмена будут соревноваться, а остальные будут заниматься другими делами, пусть дома сидят и борщи варят. Нет, ни в коем случае. Давайте создадим лиги, где только достойные будут соревноваться с лучшими. Моя миссия заключается в том, чтобы полностью реформировать нынешние лыжные гонки: изменить форматы, количество участников, сделать вид спорта современным.

– Лыжные гонки шагнули вперед за пять лет? Вы замечаете, что все больше людей приходит смотреть соревнования?

– Относительно других видом спорта нам нужно еще поработать. Смотрю каждый раз в окно и вижу, как все больше взрослых и детей идет с клюшками и баулами, а не с лыжами. Хотя я живу рядом с шикарным парком. Значит, мне и всем остальным нужно еще поработать, – сказала Степанова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Матч ТВ»
logoВероника Степанова
logoМатч ТВ
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoАртем Дзюба
болельщики
logoВашингтон
logoпремьер-лига Россия
болельщики
телевидение
logoАкрон
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Сергей Крянин: «Уверен, что и Коростелев, и Непряева хотели показать результат лучше. Они не совсем в благоприятных условиях, приходится все преодолевать»
3 января, 17:05
Бородавко о «Тур де Ски»: «К сожалению, организаторы поменяли формат и сделали последней гонкой масс‑старт. Потерялась зрелищность»
3 января, 14:15
«Гонка чемпионов». Шевченко, Смольский, Горбунова и Тиунов одержали победы в квалификации
3 января, 11:46
Главные новости
Турне четырех трамплинов. 4-й этап. Превц, Херль, Эмбахер, Никайдо, Хоффманн, Кобаяси выступят в квалификации
вчера, 20:31
Коростелев о выступлении на «Тур де Ски»: «Поставлю себе 8 из 10. Есть моменты, которые расстроили и над которыми нужно работать»
вчера, 19:27
Коростелев о болельщиках с российским флагом: «Увидел его после церемонии награждения и очень удивился»
вчера, 18:54
Сорин о Коростелеве и Непряевой на «Тур де Ски»: «Уверен, результаты расцениваются как отличные»
вчера, 18:14
Турне четырех трамплинов. 3-й этап. Никайдо победил, Превц – 2-й, Эмбахер – 3-й
вчера, 15:33
«Тур де Ски». Клэбо и Диггинс победили в общем зачете, Коростелев – 8-й, Непряева – 10-я
вчера, 15:25
⚡ «Тур де Ски». 6-й этап. Непряева стала шестой масс-старте в гору, победила Симпсон-Ларсен, Диггинс – 2-я в гонке и первая в общем зачете
вчера, 15:10
Наталья Коростелева: «С подъемом в гору Савелий справился на 100%. Не побоялся, пошел вперед и поддержал ход»
вчера, 15:02
Коростелев о забеге в гору на «Тур де Ски»: «Это был какой-то ад! И еще чертов дед, который включил третью космическую на финише»
вчера, 13:25
Юрий Бородавко: «Результат Коростелева обнадеживает. Нужно сделать правильные выводы и прибавлять к Олимпийским играм»
вчера, 13:10
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Соловьев – 3-й
27 декабря 2025, 20:00
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Шорохова – 3-я, Степанова – 12-я
27 декабря 2025, 19:55
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря 2025, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря 2025, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря 2025, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря 2025, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября 2025, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября 2025, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября 2025, 13:00