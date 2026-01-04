Вероника Степанова: «Моя миссия – реформировать лыжные гонки, сделать вид спорта современным. Люди ходят на Овечкина, Дзюбу, Большунова, нужно больше внимания персоналиям»
Олимпийская чемпионка Вероника Степанова заявила, что хочет сделать лыжные гонки более современным видом спорта.
– Нам нужно сокращать количество спортсменов, уделять больше внимания персоналиям. Люди приходят смотреть на конкретного человека в спорте. Включают хоккей, чтобы посмотреть на Александра Овечкина, футбол – на Артема Дзюбу. Лыжные гонки включают, чтобы посмотреть на Александра Большунова. И нам нужно узнавать, кто с ним может конкурировать, рассказывать о других спортсменах.
А когда на старт выходит больше 60 или 100 человек – это невозможно. Эфирное время не позволяет.
Многие воспринимают это как оскорбление. Я не говорю, что давайте два спортсмена будут соревноваться, а остальные будут заниматься другими делами, пусть дома сидят и борщи варят. Нет, ни в коем случае. Давайте создадим лиги, где только достойные будут соревноваться с лучшими. Моя миссия заключается в том, чтобы полностью реформировать нынешние лыжные гонки: изменить форматы, количество участников, сделать вид спорта современным.
– Лыжные гонки шагнули вперед за пять лет? Вы замечаете, что все больше людей приходит смотреть соревнования?
– Относительно других видом спорта нам нужно еще поработать. Смотрю каждый раз в окно и вижу, как все больше взрослых и детей идет с клюшками и баулами, а не с лыжами. Хотя я живу рядом с шикарным парком. Значит, мне и всем остальным нужно еще поработать, – сказала Степанова.