Дмитрий Губерниев: «Чудовищный показ финиша на «Тур де Ски» – не показали обгон в борьбе за 3-е место. Это унылое говно от FIS, им надо поучиться у «Матч ТВ»
Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что FIS следует поучиться у «Матч ТВ», как транслировать лыжные гонки.
Сегодня в итальянском Валь‑ди‑Фьемме прошел заключительный этап многодневки «Тур де Ски». Победу в забеге в гору одержал норвежец Маттис Стенсхаген. В борьбе за третье место еще один норвежец Эмиль Иверсен опередил россиянина Савелия Коростелева.
«Савелий молодец! Отчаянно боролся, видно, что обретает себя, дышит. В феврале выйдет на оптимальные кондиции и будет бороться за медали, потому что упорства нашему лыжнику не занимать. Обидно быть четвертым, но в огне рождается металл.
И обращаю внимание на чудовищный показ финиша, потому что практически не показали момент обгона в борьбе за третье место. Это унылое говно от FIS, им надо поучиться у «Матч ТВ», – сказал Губерниев.