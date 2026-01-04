Дмитрий Губерниев: «Чудовищный показ финиша на «Тур де Ски» – не показали обгон в борьбе за 3-е место. Это унылое говно от FIS, им надо поучиться у «Матч ТВ»

Губерниев раскритиковал FIS за показ финиша на «Тур де Ски».

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что FIS следует поучиться у «Матч ТВ», как транслировать лыжные гонки.

Сегодня в итальянском Валь‑ди‑Фьемме прошел заключительный этап многодневки «Тур де Ски». Победу в забеге в гору одержал норвежец Маттис Стенсхаген. В борьбе за третье место еще один норвежец Эмиль Иверсен опередил россиянина Савелия Коростелева .

«Савелий молодец! Отчаянно боролся, видно, что обретает себя, дышит. В феврале выйдет на оптимальные кондиции и будет бороться за медали, потому что упорства нашему лыжнику не занимать. Обидно быть четвертым, но в огне рождается металл.

И обращаю внимание на чудовищный показ финиша, потому что практически не показали момент обгона в борьбе за третье место. Это унылое говно от FIS , им надо поучиться у «Матч ТВ », – сказал Губерниев.