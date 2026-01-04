Йоханнес Клэбо пятый раз в карьере победил в общем зачете «Тур де Ски»
Клэбо пятый раз в карьере победил в общем зачете многодневки «Тур де Ски».
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо одержал пятую победу в карьере в общем зачете многодневки «Тур де Ски».
На его счету победы в сезонах 2018/2019, 2021/2022, 2022/2023, 2024/2025 и 2025/2026.
Клэбо превзошел достижения швейцарца Дарио Колоньи, польской лыжницы Юстины Ковальчик и норвежки Терезы Йохауг, которые побеждали в общем зачете многодневки по четыре раза.
Россиянин Савелий Коростелев на первом для себя «Туре» занял восьмое место.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
