Турне четырех трамплинов. 3-й этап. Превц, Кобаяси, Чофениг, Ланишек, Эмбахер, Крафт, Херль выступят в пробной попытке

Превц, Кобаяси, Херль выступят на 3-м этапе «Турне четырех трамплинов».

4 января в Иннсбруке пройдут соревнования третьего этапа «Турне четырех трамплинов». 

«Турне четырех трамплинов»

3-й этап

Иннсбрук, Австрия

HS128

Начало пробной попытки – 14:00, индивидуального старта – 15:30 по московскому времени.

Прямая трансляция – Okko

Старт-лист

2. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия)

3. Камиль Стох (Польша)

5. Грегор Дешванден (Швейцария)

6. Пиус Пашке (Германия)

9. Домен Превц (Словения)

20. Филипп Раймунд (Германия)

21. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия)

22. Юкийя Сато (Япония)

25. Карл Гайгер (Германия)

27. Давид Кубацки (Польша)

30. Рею Кобаяси (Япония)

34. Кристофер Эриксен Сундаль (Норвегия)

36. Анже Ланишек (Словения)

38. Мануэль Феттнер (Австрия)

40. Рен Никайдо (Япония)

42. Феликс Хоффман (Германия)

44. Даниэль Чофениг (Австрия)

46. Штефан Эмбахер (Австрия)

47. Андреас Веллингер (Германия)

48. Штефан Крафт (Австрия)

50. Ян Херль (Австрия)

Общий зачет (после 2 этапов из 4)

1. Домен Превц (Словения) – 619,8

2. Ян Херль (Австрия) – 584,8

3. Штефан Эмбахер (Австрия) – 578,3

4. Феликс Хоффман (Германия) – 573,2

5. Рею Кобаяси (Япония) – 572,8

6. Филипп Раймунд (Германия) – 566,6

7. Рен Никайдо (Япония) – 565,2

8. Даниэль Чофениг (Австрия) – 556,6

9. Кацпер Томасяк (Польша) – 540,5

10. Анже Ланишек (Словения) – 539,5 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
