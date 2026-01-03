«Тур де Ски». 6-й этап. Коростелев, Клэбо, Амундсен, Хегген, Пеллегрино, Ангер, Шумахер, Иверсен пробегут масс-старт в гору
4 января российский лыжник Савелий Коростелев выступит в масс-старте в гору на заключительном этапе многодневки «Тур де Ски».
Лыжные гонки
6-й этап
Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины
10 км, гонка в гору, масс-старт, свободный стиль
Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Старт-лист
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
2. Ларс Хегген (Норвегия)
3. Маттис Стенсхаген (Норвегия)
4. Харальд Амундсен (Норвегия)
5. Федерико Пеллегрино (Италия)
6. Эдвин Ангер (Швеция)
7. Гас Шумахер (США)
8. Жюль Шаппаз (Франция)
9. Эмиль Иверсен (Норвегия)
10. Беньямин Мозер (Австрия)
11. Элиа Барп (Италия)
12. Антуан Сир (Канада)
13. Савелий Коростелев (Россия)
14. Тео Шели (Франция)
15. Трульс Гиссельман (Швеция)
16. Уго Лапалю (Франция)...
20. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)...
22. Вильям Поромаа (Швеция)...
24. Бен Огден (США)...
26. Йони Мяки (Финляндия)
Полный старт-лист – на сайте FIS.
Общий зачет (после 5 гонок из 6)
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1:21.48,0
2. Ларс Хегген (Норвегия) – 1.23,0
3. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 1.29,0
4. Харальд Амундсен (Норвегия) – 1.37,0
5. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1.40,0
6. Эдвин Ангер (Швеция) – 1.55,0
7. Гас Шумахер (США) – 1.57,0
8. Жюль Шаппаз (Франция) – 2.06,0
9. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 2.09,0
10. Бенджамин Мозер (Австрия) – 2.14,0
11. Элиа Барп (Италия) – 2.37,0
12. Антуан Сир (Канада) – 2.51,0
13. Савелий Коростелев (Россия) – 3.02,0
14. Тео Шели (Франция) – 3.02,0
15. Трульс Гиссельман (Швеция) – 3.06,0
16. Уго Лапалю (Франция) – 3.10,0