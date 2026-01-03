Сергей Крянин: «Уверен, что и Коростелев, и Непряева хотели показать результат лучше. Они не совсем в благоприятных условиях, приходится все преодолевать»

Сергей Крянин: уверен, что и Коростелев, и Непряева хотели выступить лучше.

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин оценил выступление Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой в классическом спринте на «Тур де Ски».

Непряева и Коростелев не отобрались в финальные забеги. Дарья заняла в квалификации 41-е место, Савелий – 31‑е.

– Любой результат – повод для того, чтобы сделать выводы и определенную работу. Если спортсмен хочет – он делает выводы и следующие телодвижения, чтобы показать результат лучше.

Я уверен, что и Коростелев, и Непряева хотели показать результат лучше, чем показали. Задача тренеров и всего лыжного сообщества им в этом деле помочь. Они у нас одни, кто может показать результат.

– Почему не получилось хорошо выступить, на ваш взгляд?

– Думаю, надо разговаривать с ними. Причин может быть много. Нежелание, плохое самочувствие, питание, все что угодно... Они не совсем там в благоприятных условиях, потому что нет целой команды, которая могла бы их поддержать и им было бы намного комфортнее.

Им приходится все преодолевать. В тех условиях нет таких людей из тех, кто рядом с ними, которые хотели бы, чтобы они показали плохой результат. Все хотят, чтобы они были на первом месте, – сказал Крянин.