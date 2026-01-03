  • Спортс
8

Бородавко о 31-м месте Коростелева в спринте: «Мы действительно рассчитывали на лучший результат. Эту гонку в актив записать нельзя»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что рассчитывал на более высокие результаты Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой в классическом спринте на «Тур де Ски». 

Коростелев и Непряева не отобрались в финальные забеги. Савелий занял в квалификации 31-е место, а Дарья – 41-е.

«Мы действительно рассчитывали на лучший результат. Однако Савелий остановился в шаге от 30‑го места. Любой результат, при котором атлет попадает в тридцатку, считается выполнением минимальной задачи.

Далее в забегах он должен постараться занять более высокую позицию. К сожалению, нашим спортсменам это не удалось, поэтому эту гонку в актив записать нельзя», – сказал Бородавко. 

Коростелев оживает на «Тур де Ски» – с четвертой гонки в карьере заехал в топ-10!

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
