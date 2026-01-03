Горные лыжи. Кубок мира. Раст выиграла гигантский слалом, Шайб – 2-я, Молтзан – 3-я, Шиффрин – 5-я
Камилла Раст выиграла гигантский слалом на Кубке мира в Краньска-Горе.
Швейцарская горнолыжница Камилла Раст выиграла гигантский слалом на этапе Кубка мира в словенской Краньска-Горе.
Горные лыжи
Кубок мира
Краньска-Гора
Женщины
Гигантский слалом
1. Камилла Раст (Швейцария) – 2.00,09
2. Юлия Шайб (Австрия) – 0,20
3. Пола Молтзан (США) – 0,47
4. Сара Хектор (Швеция) – 0,50
5. Микаэла Шиффрин (США) – 1,05
6. Лара Колтури (Албания) – 1,08
7. Марина Гонсеница-Даниэль (Польша) – 1,52
8. Нина О’Брайен (США) – 1,85
9. Валери Гренье (Канада) – 2,05
10. Лара Делла Мея (Италия) – 2,34
11. София Годжа (Италия) – 2,98
Полные результаты – на сайте FIS.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости