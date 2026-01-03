  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Горные лыжи. Кубок мира. Раст выиграла гигантский слалом, Шайб – 2-я, Молтзан – 3-я, Шиффрин – 5-я
0

Горные лыжи. Кубок мира. Раст выиграла гигантский слалом, Шайб – 2-я, Молтзан – 3-я, Шиффрин – 5-я

Камилла Раст выиграла гигантский слалом на Кубке мира в Краньска-Горе.

Швейцарская горнолыжница Камилла Раст выиграла гигантский слалом на этапе Кубка мира в словенской Краньска-Горе.

Горные лыжи

Кубок мира

Краньска-Гора

Женщины

Гигантский слалом

1. Камилла Раст (Швейцария) – 2.00,09

2. Юлия Шайб (Австрия) – 0,20

3. Пола Молтзан (США) – 0,47

4. Сара Хектор (Швеция) – 0,50

5. Микаэла Шиффрин (США) – 1,05

6. Лара Колтури (Албания) – 1,08

7. Марина Гонсеница-Даниэль (Польша) – 1,52

8. Нина О’Брайен (США) – 1,85

9. Валери Гренье (Канада) – 2,05

10. Лара Делла Мея (Италия) – 2,34

11. София Годжа (Италия) – 2,98

Полные результаты – на сайте FIS. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Камилла Раст
Пола Молтзан
горные лыжи
logoМикаэла Шиффрин
logoсборная Польши жен
logoсборная США жен
logoсборная Швеции жен
logoсборная Канады жен
Нина О’Брайен
София Годжа
logoКубок мира
Марина Гонсеница-Даниэль
Лара Кольтури
результаты
Валери Гренье
гигантский слалом (жен)
logoсборная Италии жен
сборная Албании жен
сборная Швейцарии жен
Сара Хектор
logoсборная Австрии жен
Лара Делла Мея
Юлия Шайб
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Главные новости
«Тур де Ски». 6-й этап. Непряева, Диггинс, Далквист, Карлссон, Илар, Матинтало, Штадлобер, Венг пробегут масс-старт в гору
сегодня, 18:17
«Тур де Ски». 6-й этап. Коростелев, Клэбо, Амундсен, Хегген, Пеллегрино, Ангер, Шумахер, Иверсен пробегут масс-старт в гору
сегодня, 17:55
Сергей Крянин: «Уверен, что и Коростелев, и Непряева хотели показать результат лучше. Они не совсем в благоприятных условиях, приходится все преодолевать»
сегодня, 17:05
Бородавко о 31-м месте Коростелева в спринте: «Мы действительно рассчитывали на лучший результат. Эту гонку в актив записать нельзя»
сегодня, 16:58
Турне четырех трамплинов. 3-й этап. Херль выиграл квалификацию, Крафт – 2-й, Эмбахер – 3-й
сегодня, 15:41
⚡ «Тур де Ски». 5-й этап. Клэбо выиграл классический спринт, Шаппаз – 2-й, Гран – 3-й, Коростелев – 31-й в квалификации
сегодня, 15:35
⚡ «Тур де Ски». 5-й этап. Йоэнсуу выиграла классический спринт, Фендрих – 2-я, Хагстрем – 3-я, Непряева – 41-я в квалификации
сегодня, 15:25
Бажин о Непряевой и Коростелеве на «Тур де Ски»: «Ребята показывают хорошие, достойные результаты. С каждой гонкой им будет легче»
сегодня, 14:35
Бородавко о «Тур де Ски»: «К сожалению, организаторы поменяли формат и сделали последней гонкой масс‑старт. Потерялась зрелищность»
сегодня, 14:15
Егор Сорин: «Нормально воспринял результат Непряевой и Коростелева. Так пробежали, могли лучше»
сегодня, 13:52
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Соловьев – 3-й
27 декабря 2025, 20:00
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Шорохова – 3-я, Степанова – 12-я
27 декабря 2025, 19:55
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря 2025, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря 2025, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря 2025, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря 2025, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября 2025, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября 2025, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября 2025, 13:00