Бажин о Непряевой и Коростелеве на «Тур де Ски»: «Ребята показывают хорошие, достойные результаты. С каждой гонкой им будет легче»

Биатлонист Бажин: Коростелев и Непряева достойно выступают на «Тур де Ски».

Биатлонист Кирилл Бажин выразил мнение, что российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева показывают достойные результаты на многодневке «Тур де Ски».

Сегодня Коростелев занял 31-е место в квалификации классического спринта, Непряева стала 41-й.

«Да, мы следим за «Тур де Ски». Сегодня смотрели с ребятами спринт, Савелию немного не хватило для попадания в топ-30. Ребята показывают хорошие, достойные результаты. С таким перерывом, у ребят первый «Тур де Ски», плюс они находятся на высоте. Я думаю, с каждой гонкой им будет легче», – сказал Бажин.

В воскресенье на «Тур де Ски» состоятся гонки с общего старта с финишем на вершине Альпе Чермис.

