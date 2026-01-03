Бородавко о «Тур де Ски»: «К сожалению, организаторы поменяли формат и сделали последней гонкой масс‑старт. Потерялась зрелищность»

Юрий Бородавко раскритиковал формат проведения «Тур де Ски».

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко раскритиковал формат проведения многодневки «Тур де Ски».

«К сожалению, организаторы поменяли формат и сделали последней гонкой масс-старт, где решаются локальные задачи. Каждый спортсмен знает своего прямого соперника и контролирует определенного спортсмена, чтобы его не опередили.

Для меня формат, когда стартуют лидеры, и его преследуют, значительно ближе. Кто каким пришел на финише, таким он является в общем зачете «Тур де Ски». Но формат поменяли, и он потерял зрелищность и понимание того, что происходит на дистанции», – сказал Бородавко.

В воскресенье на «Тур де Ски» состоятся гонки с общего старта с финишем на вершине Альпе Чермис. В многодневке принимают участие россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева в нейтральном статусе.