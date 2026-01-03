Егор Сорин: «Нормально воспринял результат Непряевой и Коростелева. Так пробежали, могли лучше»

Сорин: нормально воспринял результат Коростелева и Непряевой в спринте.

Тренер сборной России по лыжам Егор Сорин прокомментировал результаты Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева в квалификации классического спринта на «Тур де Ски».

Непряева заняла 41-е место, Коростелев – 31-е.

– Как восприняли результат Непряевой и Коростелева?

– Нормально воспринял. Почему так получилось? Потому что так пробежали, могли лучше. Не получилось, потому что не смогли пробежать из точку А в точку Б, – сказал Сорин.