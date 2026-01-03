  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Егор Сорин: «Нормально воспринял результат Непряевой и Коростелева. Так пробежали, могли лучше»
6

Егор Сорин: «Нормально воспринял результат Непряевой и Коростелева. Так пробежали, могли лучше»

Сорин: нормально воспринял результат Коростелева и Непряевой в спринте.

Тренер сборной России по лыжам Егор Сорин прокомментировал результаты Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева в квалификации классического спринта на «Тур де Ски».

Непряева заняла 41-е место, Коростелев – 31-е.

– Как восприняли результат Непряевой и Коростелева?

– Нормально воспринял. Почему так получилось? Потому что так пробежали, могли лучше. Не получилось, потому что не смогли пробежать из точку А в точку Б, – сказал Сорин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoТур де Ски
logoДарья Непряева
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoКубок мира
logoСавелий Коростелев
logoсборная России (лыжные гонки)
logoЕгор Сорин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Бородавко о Коростелеве и Непряевой на «Тур де Ски»: «Были неплохие отдельные гонки. Это обнадеживает»
сегодня, 13:43
Волков о 41-м месте Непряевой в квалификации: «Насколько я знаю, были серьезные проблемы с держанием»
сегодня, 13:20
Олимпийская чемпионка по лыжам Медведева: «Думаю, Коростелев и Непряева к Олимпиаде будут выступать очень достойно»
вчера, 12:29
Главные новости
Горные лыжи. Кубок мира. Раст выиграла гигантский слалом, Шайб – 2-я, Молтзан – 3-я, Шиффрин – 5-я
33 минуты назад
Турне четырех трамплинов. 3-й этап. Херль выиграл квалификацию, Крафт – 2-й, Эмбахер – 3-й
39 минут назад
⚡ «Тур де Ски». 5-й этап. Клэбо выиграл классический спринт, Шаппаз – 2-й, Гран – 3-й, Коростелев – 31-й в квалификации
45 минут назад
⚡ «Тур де Ски». 5-й этап. Йоэнсуу выиграла классический спринт, Фендрих – 2-я, Хагстрем – 3-я, Непряева – 41-я в квалификации
55 минут назад
Бажин о Непряевой и Коростелеве на «Тур де Ски»: «Ребята показывают хорошие, достойные результаты. С каждой гонкой им будет легче»
сегодня, 14:35
Бородавко о «Тур де Ски»: «К сожалению, организаторы поменяли формат и сделали последней гонкой масс‑старт. Потерялась зрелищность»
сегодня, 14:15
Бородавко о Коростелеве и Непряевой на «Тур де Ски»: «Были неплохие отдельные гонки. Это обнадеживает»
сегодня, 13:43
Волков о 41-м месте Непряевой в квалификации: «Насколько я знаю, были серьезные проблемы с держанием»
сегодня, 13:20
Юрий Бородавко: «Большунов приступил к тренировкам после болезни. Готовится к Казани»
сегодня, 09:10
Шистад сошла с «Тур де Ски» из-за болезни
сегодня, 08:13
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Соловьев – 3-й
27 декабря 2025, 20:00
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Шорохова – 3-я, Степанова – 12-я
27 декабря 2025, 19:55
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря 2025, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря 2025, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря 2025, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря 2025, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября 2025, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября 2025, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября 2025, 13:00