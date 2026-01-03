Бородавко о Коростелеве и Непряевой на «Тур де Ски»: «Были неплохие отдельные гонки. Это обнадеживает»

Бородавко о Коростелеве и Непряевой на Тур де Ски: были неплохие отдельные гонки.

Тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко оценил результаты Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева в квалификации классического спринта на «Тур де Ски».

Непряева заняла 41-е место, Коростелев – 31-е.

– В спринте самым первым критерием удачной гонки является попадание в 30‑ку. В истории есть много примеров, когда с 29 и 30 номеров выигрывали соревнования. К сожалению, 31‑е место достаточно откинет Савелия по результату, поскольку он не получит те секунды бонификации, которые получат его прямые соперники.

– Что думаете о физической форме Коростелева и Непряевой?

– Сейчас «Тур де Ски» заканчивается, нужно дождаться окончательных мест в общем зачете. На сегодняшний день можно сказать, что были неплохие отдельные гонки в определенном формате. У Савелия были индивидуальные гонки, где попадание в десятку показывает его уровень готовности, у Непряевой это был масс‑старт и забег, где она показала восьмой результат. Это обнадеживает. Но в «Тур де Ски» рассматриваются не отдельные гонки, а общий зачет, – сказал Бородавко.