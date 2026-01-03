Волков о 41-м месте Непряевой в квалификации: «Насколько я знаю, были серьезные проблемы с держанием»

Лыжник Волков: у Непряевой были проблемы с держанием лыж в квалификации спринта.

Российский лыжник Сергей Волков прокомментировал результаты Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева в квалификации классического спринта на «Тур де Ски».

Непряева заняла 41-е место, Коростелев – 31-е.

«Я уже с Дашей списался. Насколько я знаю, были серьезные проблемы с держанием, она мне сказала. Я не делал бы выводов о ее результате. Так бывает, что лыжи не держат в какой-то гонке или едут не очень хорошо. Так было и будет всегда, нужно смириться с этим.

За Савелия обидно, 31-я позиция. Но завтра, думаю, они будут бороться за высокие места», – сказал Волков.