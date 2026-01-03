Юрий Бородавко: «Большунов приступил к тренировкам после болезни. Готовится к Казани»
Большунов вернулся к тренировкам после болезни.
Тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко сообщил, что Александр Большунов приступил в тренировкам после болезни.
«Он приступил к тренировкам после болезни. Готовится к Казани», – сказал Бородавко.
Этап Кубка России в Казани пройдет с 15 по 18 января.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
