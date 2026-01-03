Савелий Коростелев: «Сейчас основная задача – стартовать, стартовать и стартовать. К Олимпиаде надеемся адаптироваться под местные реалии»
Коростелев о Кубке мира: сейчас основная задача – стартовать.
Российский лыжник Савлелий Коростелев рассказал об основной задаче на Кубке мира.
Спортсмен принимает участие в многодневке «Тур де Ски».
«Сейчас основная задача – стартовать, стартовать и стартовать, потому что в каждой гонке адаптация ко всему происходящему должна быть все лучше и лучше. Тем самым к Олимпийским играм надеемся адаптироваться под местные реалии», – сказал Коростелев.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
