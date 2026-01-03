«Новый Мишка станет достойным наследником своего легендарного предка». Дегтярев показал ролик с олимпийским талисманом России

Опубликован ролик с Мишкой – новым олимпийским талисманом России.

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев опубликовал ролик с новым олимпийским талисманом страны.

Прототип маскота-медведя был представлен в декабре 2025 года. В новом ролике его показали в образах теннисиста, футболиста, сноубордиста и хоккеиста.

«Продолжаем знакомить вас с новым олимпийским талисманом России – Мишкой. Его образ – это прямая отсылка к легендарному маскоту московских Игр-80, одному из самых известных и популярных в мире спортивных символов.

Официальный талисман московских Олимпийских игр 1980 года не просто «олимпийский Мишка». Его полное имя – Михаил Потапыч Топтыгин. Именно так он был представлен в официальных материалах.

Медвежонка выбрали по итогам конкурса, объявленного оргкомитетом Олимпийских игр. Образ, впоследствии получивший всемирную славу, создал художник-мультипликатор Виктор Чижиков. Одна из самых важных деталей образа – пояс с кольцами – пришла к нему во сне.

Мишка стал первым олимпийским символом, получившим по-настоящему широкое народное признание и масштабный коммерческий успех: игрушки, значки, открытки расходились миллионными тиражами. Церемония закрытия Игр, когда Мишка улетал в небо под музыку и слезы трибун, превратила талисман в культурный символ эпохи, вышедший далеко за рамки спорта.

Новый Мишка станет достойным наследником своего легендарного предка», – написал Дегтярев в своем телеграм-канале.