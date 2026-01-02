FIS предоставила нейтральный статус еще семи российским спортсменам.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) предоставила нейтральный статус еще семи российским спортсменам.

Это фристайлисты Владимир Иванов, Тимофей Бралгин, Александра Глазкова, Александр Терешкин, а также сноубордисты Полина Каримова, Ярослав Ленчевский и Варвара Романова.

Помимо них, нейтральный статус получили представители вспомогательного персонала: Сергей Лазаренко, Иван Марущак, Александр Миронов из фристайла, Михаил Матвеев из сноуборда.