FIS предоставила нейтральный статус еще семи российским спортсменам

FIS предоставила нейтральный статус еще семи российским спортсменам.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS)  предоставила нейтральный статус еще семи российским спортсменам.

Это фристайлисты Владимир Иванов, Тимофей Бралгин, Александра Глазкова, Александр Терешкин, а также сноубордисты Полина Каримова, Ярослав Ленчевский и Варвара Романова.

Помимо них, нейтральный статус получили представители вспомогательного персонала: Сергей Лазаренко, Иван Марущак, Александр Миронов из фристайла, Михаил Матвеев из сноуборда.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: FIS
Ярослав Ленчевский
Александр Терешкин
Полина Каримова
Александра Глазкова
Варвара Романова
logoFIS
logoсборная России (сноуборд)
сборная России жен (сноуборд)
Михаил Матвеев
сборная России (фристайл)
отстранение и возвращение России
сборная России жен (фристайл)
Владимир Иванов
фристайл
Тимофей Бралгин
