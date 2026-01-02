FIS предоставила нейтральный статус еще семи российским спортсменам
FIS предоставила нейтральный статус еще семи российским спортсменам.
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) предоставила нейтральный статус еще семи российским спортсменам.
Это фристайлисты Владимир Иванов, Тимофей Бралгин, Александра Глазкова, Александр Терешкин, а также сноубордисты Полина Каримова, Ярослав Ленчевский и Варвара Романова.
Помимо них, нейтральный статус получили представители вспомогательного персонала: Сергей Лазаренко, Иван Марущак, Александр Миронов из фристайла, Михаил Матвеев из сноуборда.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: FIS
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости