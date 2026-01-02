Турне четырех трамплинов. 3-й этап. Превц, Херль, Эмбахер и Кобаяси выступят в квалификации
Превц и Кобаяси выступят в квалификации 3-го этапа «Турне четырех трамплинов».
3 января пройдет квалификация третьего этапа «Турне четырех трамплинов».
«Турне четырех трамплинов»
3-й этап
Иннсбрук, Австрия
HS124
Квалификация
Начало – 16.30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko
Общий зачет (после 2 этапов из 4)
1. Домен Превц (Словения) – 619,8
2. Ян Херль (Австрия) – 584,8
3. Штефан Эмбахер (Австрия) – 578,3
4. Феликс Хоффман (Германия) – 573,2
5. Рею Кобаяси (Япония) – 572,8
6. Филипп Раймунд (Германия) – 566,6
7. Рен Никайдо (Япония) – 565,2
8. Даниэль Чофениг (Австрия) – 556,6
9. Кацпер Томасяк (Польша) – 540,5
10. Анже Ланишек (Словения) – 539,5
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
