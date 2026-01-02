  • Спортс
Турне четырех трамплинов. 3-й этап. Превц, Херль, Эмбахер и Кобаяси выступят в квалификации

Превц и Кобаяси выступят в квалификации 3-го этапа «Турне четырех трамплинов».

3 января пройдет квалификация третьего этапа «Турне четырех трамплинов».

«Турне четырех трамплинов»

3-й этап

Иннсбрук, Австрия

HS124

Квалификация

Начало – 16.30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko

Общий зачет (после 2 этапов из 4)

1. Домен Превц (Словения) – 619,8

2. Ян Херль (Австрия) – 584,8

3. Штефан Эмбахер (Австрия) – 578,3

4. Феликс Хоффман (Германия) – 573,2

5. Рею Кобаяси (Япония) – 572,8

6. Филипп Раймунд (Германия) – 566,6

7. Рен Никайдо (Япония) – 565,2

8. Даниэль Чофениг (Австрия) – 556,6

9. Кацпер Томасяк (Польша) – 540,5

10. Анже Ланишек (Словения) – 539,5

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
