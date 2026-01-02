«Тур де Ски». 5-й этап. Непряева, Диггинс, Венг, Андерссон и Карлссон выступят в классическом спринте
3 января на «Тур де Ски» состоится женский классический спринт.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
«Тур де Ски», 5-й этап
Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины
Спринт, классический стиль
Начало квалификации – 14.15 по московскому времени, начало финалов – 16.45 по московскому времени
Прямая трансляция – Okko
Общий зачет (после 4 гонок из 6)
1. Джесси Диггинс (США) – 1:30.50,0
2. Моа Илар (Швеция) – 1.36,0
3. Тереза Штадлобер (Австрия) – 1.36,0
4. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 1.55,0
5. Хайди Венг (Норвегия) – 1.55,0
6. Йоханна Матинтало (Финляндия) – 1.56,0
7. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1.57,0
8. Эбба Андерссон (Швеция) – 1.59,0
9. Юлие Дривенес (Норвегия) – 2.08,0
10. Фрида Карлссон (Швеция) – 2.51,0
11. Майя Далквист (Швеция) – 2.54,0
12. Пиа Финк (Германия) – 2.55,0
13. Катерина Ганц (Италия) – 2.56,0
14. Надин Фендрих (Швейцария) – 3.16,0
15. Моа Лундгрен (Швеция) – 3.16,0
16. Дарья Непряева (Россия) – 3.17,0