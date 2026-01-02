  • Спортс
  • «Тур де Ски». 5-й этап. Непряева, Диггинс, Венг, Андерссон и Карлссон выступят в классическом спринте
Непряева, Диггинс и Венг выступят в классическом спринте на «Тур де Ски».

3 января на «Тур де Ски» состоится женский классический спринт.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

«Тур де Ски», 5-й этап

Валь-ди-Фьемме, Италия

Женщины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 14.15 по московскому времени, начало финалов – 16.45 по московскому времени

Прямая трансляция – Okko

Общий зачет (после 4 гонок из 6)

1. Джесси Диггинс (США) – 1:30.50,0

2. Моа Илар (Швеция) – 1.36,0

3. Тереза Штадлобер (Австрия) – 1.36,0

4. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 1.55,0

5. Хайди Венг (Норвегия) – 1.55,0

6. Йоханна Матинтало (Финляндия) – 1.56,0

7. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1.57,0

8. Эбба Андерссон (Швеция) – 1.59,0

9. Юлие Дривенес (Норвегия) – 2.08,0

10. Фрида Карлссон (Швеция) – 2.51,0

11. Майя Далквист (Швеция) – 2.54,0

12. Пиа Финк (Германия) – 2.55,0

13. Катерина Ганц (Италия) – 2.56,0

14. Надин Фендрих (Швейцария) – 3.16,0

15. Моа Лундгрен (Швеция) – 3.16,0

16. Дарья Непряева (Россия) – 3.17,0

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
