«Тур де Ски». 5-й этап. Коростелев, Клэбо, Стенсхаген, Шумахер и Пеллегрино пробегут классический спринт
3 января на «Тур де Ски» состоится мужской классический спринт.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
«Тур де Ски», 5-й этап
Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины
Спринт, классический стиль
Начало квалификации – 14.15 по московскому времени, начало финалов – 16.45 по московскому времени
Прямая трансляция – Okko
Общий зачет (после 4 гонок из 6)
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1:19.31,0
2. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 51,0
3. Гас Шумахер (США) – 1.00,0
4. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1.00,0
5. Эдвин Ангер (Швеция) – 1.00,0
6. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1.00,0
7. Ларс Хегген (Норвегия) – 1.01,0
8. Беньямин Мозер (Австрия) – 1.01,0
9. Харальд Амундсен (Норвегия) – 1.03,0
10. Савелий Коростелев (Россия) – 1.54,0
11. Уго Лапалю (Франция) – 1.54,0
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
