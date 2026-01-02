«Тур де Ски». 5-й этап. Коростелев, Клэбо, Стенсхаген, Шумахер и Пеллегрино пробегут классический спринт

Коростелев и Клэбо пробегут классический спринт на «Тур де Ски».

3 января на «Тур де Ски» состоится мужской классический спринт.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

«Тур де Ски», 5-й этап

Валь-ди-Фьемме, Италия

Мужчины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 14.15 по московскому времени, начало финалов – 16.45 по московскому времени

Прямая трансляция – Okko

Общий зачет (после 4 гонок из 6)

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1:19.31,0

2. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 51,0

3. Гас Шумахер (США) – 1.00,0

4. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1.00,0

5. Эдвин Ангер (Швеция) – 1.00,0

6. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1.00,0

7. Ларс Хегген (Норвегия) – 1.01,0

8. Беньямин Мозер (Австрия) – 1.01,0

9. Харальд Амундсен (Норвегия) – 1.03,0

10. Савелий Коростелев (Россия) – 1.54,0

11. Уго Лапалю (Франция) – 1.54,0