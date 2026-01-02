  • Спортс
Дмитрий Свищев: «Ковентри сделала удивительное и очень обидное для нас заявление. Она противоречит сама себе»

Свищев оценил слова Ковентри о нейтральных спортсменах и СВО.

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев оценил заявление главы МОК Кирсти Ковентри о российских спортсменах в нейтральном статусе.

Ковентри сообщила, что россияне поедут на Олимпиаду-2026 в Милане в нейтральном статусе даже в том случае, если закончится СВО.

«Кирсти Ковентри сделала удивительное и очень обидное для нас заявление. Ковентри – олимпийская чемпионка, большой спортсмен в прошлом, она знает, насколько значимо выступать под флагом и гимном своей страны. И Ковентри, и ее предшественники в МОК говорили ранее, что пока СВО не закончится, российских спортсменов будут допускать только в нейтральном статусе.

Сейчас говорят обратное, Ковентри противоречит сама себе. Думаю, это связано в первую очередь с тем, что сначала нужно восстановить статус Олимпийского комитета России (ОКР), чем занимается сейчас Минспорт и сам ОКР. Ведь пока ОКР не восстановлен в правах, российские спортсмены юридически не могут представлять страну на Олимпиаде», – рассказал Свищев.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Всепроспорт
