Олимпийская чемпионка по лыжам Медведева: «Думаю, Коростелев и Непряева к Олимпиаде будут выступать очень достойно»

Медведева оценила уровень Коростелева и Непряевой на Кубке мира.

Олимпийская чемпионка‑2006 в лыжной эстафете Евгения Медведева оценила выступление Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на «Тур де Ски» и Кубке мира.

– Наблюдаю за каждой гонкой ребят, очень интересно. Мне нравится, как они выступают. Это их первые этапы Кубка мира и первая многодневка «Тур де Ски». А гонки в «Тур де Ски» проходят в очень плотном графике – это очень напряженно.

Порадовал Коростелев, когда попал в десятку. Даша очень достойно выступила. Жаль, конечно, что Савелий в масс‑старте упал. Понятное дело, что если бы не падение, результат был бы выше.

Наши спортсмены постепенно привыкают, притираются. Когда я только начинала на этапах Кубка мира, такие места не занимала. Попасть в десятку было мечтой. В целом ребята выглядят достойно, форму они постепенно будут набирать. Конечно, им немножко тяжело в плане сервиса: один человек. Это сложно и это сказывается. Но к Олимпиаде они, думаю, будут выступать очень достойно.

– Они смогут побороться там за медали?

– Про медали сказать не могу. Но Олимпиада – это такое дело, когда может случиться чудо. На Олимпиаде может быть все, – рассказала Медведева.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
