4

Дмитрий Губерниев: «По‑прежнему убежден, что Коростелев и Непряева на Олимпиаде будут бороться за медали»

Губерниев считает, что Коростелев и Непряева будут бороться за медали ОИ-2026.

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на медали Олимпиады-2026 в Милане.

«Савелий остался при своих, в целом, он показывает свой довольно неплохой уровень. Непряева подрастает. Люди адаптируются, мне кажется, что до Олимпиады вполне должно хватить времени настроиться на высоту, трассы, снег и ощущение лыжного мира, в котором они играют определенную роль.

По‑прежнему убежден, что на Олимпиаде ребята будут бороться за медали. Савелий еще, может, и на «Тур де Ски». Даше потяжелее будет сейчас, но лыжница она многообещающая. Можно рассчитывать, что не пропадет в феврале», – рассказал Губерниев.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
