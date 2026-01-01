  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Наталья Коростелева: «Савелий показал, что может работать наравне с олимпийскими чемпионами. Пробежал 20 км почти в одни ноги с Клэбо»
14

Наталья Коростелева: «Савелий показал, что может работать наравне с олимпийскими чемпионами. Пробежал 20 км почти в одни ноги с Клэбо»

Мама Коростелева: Савелий показал, что может работать наравне с Клэбо.

Призер Олимпиады-2010 Наталья Коростелева прокомментировала результат сына Савелия Коростелева в гонке преследования на «Тур де Ски» (12-е место).

«Савелий сегодня показал хороший результат. Здорово, что он брал инициативу на себя, вел за собой группу. Конечно, были планы подняться выше, но отыграть минуту у таких зубров, которые стартовали перед ним, было непросто. В любом случае прошедшая гонка — хороший задел на будущее.

Отдельно хочу отметить, что сегодня Савелий пробежал 20 километров почти в одни ноги с Клэбо, уступил всего несколько секунд. Можно много рассуждать, что он шел в группе, а Клэбо – один, но потенциал точно заметен.

Ожидания от Савелия на гонках в Тоблахе были не очень высокими. Не планировала, что он будет сразу в топ-3. Главное, что у него получилось хорошо адаптироваться. Сегодня он показал, что может работать наравне с олимпийскими чемпионами. Он проделал хорошую работу, приспособился к мировым скоростям и к трассам», – сказала Коростелева.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Sport24
logoТур де Ски
logoсборная Норвегии
logoКубок мира
Наталья Коростелева
logoСавелий Коростелев
logoсборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
logoЙоханнес Клэбо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Юрий Бородавко: «Уверен, что Сорина нет на трассе и стадионе, он не нарушает правила»
сегодня, 17:18
Сорин о подготовке Коростелева и Непряевой: «Сейчас важнее участвовать в гонках, чем проводить тренировочную работу»
сегодня, 17:05
«Тур де Ски». Клэбо и Диггинс лидируют в общем зачете, Коростелев – 10-й, Непряева – 16-я
сегодня, 14:30
Главные новости
Юрий Бородавко: «Уверен, что Сорина нет на трассе и стадионе, он не нарушает правила»
сегодня, 17:18
Сорин о подготовке лыж: «Идеально отработать вряд ли получится, потому Уфтиков делает один то, что должна делать сервис‑бригада из 10 человек»
сегодня, 17:08
Сорин о подготовке Коростелева и Непряевой: «Сейчас важнее участвовать в гонках, чем проводить тренировочную работу»
сегодня, 17:05
Егор Сорин о «Тур де Ски»: «Находиться здесь без нейтрального статуса не особо приятно»
сегодня, 17:02
Турне четырех трамплинов. 2-й этап. Домен Превц победил, Херль – 2-й, Эмбахер – 3-й, Кобаяси – 5-й
сегодня, 15:17
«Тур де Ски». Клэбо и Диггинс лидируют в общем зачете, Коростелев – 10-й, Непряева – 16-я
сегодня, 14:30
❄️«Тур де Ски». 4-й этап. Непряева финишировала 16-й в преследовании на 20 км классикой, выиграла Диггинс
сегодня, 12:26
Ииво Нисканен сошел с «Тур де Ски», Поромаа тоже может сняться с многодневки
сегодня, 11:45
❄️«Тур де Ски». 4-й этап. Коростелев занял 12-е место в гонке преследования на 20 км классикой, победил Клэбо
сегодня, 10:20
Рибом снялась с «Тур де Ски» из-за простуды
сегодня, 09:57
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Соловьев – 3-й
27 декабря 2025, 20:00
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Шорохова – 3-я, Степанова – 12-я
27 декабря 2025, 19:55
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря 2025, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря 2025, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря 2025, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря 2025, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября 2025, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября 2025, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября 2025, 13:00