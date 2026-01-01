Наталья Коростелева: «Савелий показал, что может работать наравне с олимпийскими чемпионами. Пробежал 20 км почти в одни ноги с Клэбо»

Мама Коростелева: Савелий показал, что может работать наравне с Клэбо.

Призер Олимпиады-2010 Наталья Коростелева прокомментировала результат сына Савелия Коростелева в гонке преследования на «Тур де Ски» (12-е место).

«Савелий сегодня показал хороший результат. Здорово, что он брал инициативу на себя, вел за собой группу. Конечно, были планы подняться выше, но отыграть минуту у таких зубров, которые стартовали перед ним, было непросто. В любом случае прошедшая гонка — хороший задел на будущее.

Отдельно хочу отметить, что сегодня Савелий пробежал 20 километров почти в одни ноги с Клэбо, уступил всего несколько секунд. Можно много рассуждать, что он шел в группе, а Клэбо – один, но потенциал точно заметен.

Ожидания от Савелия на гонках в Тоблахе были не очень высокими. Не планировала, что он будет сразу в топ-3. Главное, что у него получилось хорошо адаптироваться. Сегодня он показал, что может работать наравне с олимпийскими чемпионами. Он проделал хорошую работу, приспособился к мировым скоростям и к трассам», – сказала Коростелева.