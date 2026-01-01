  • Спортс


Юрий Бородавко: «Уверен, что Сорина нет на трассе и стадионе, он не нарушает правила»

Бородавко: уверен, что тренер лыжников Сорин не нарушает правила.

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко считает положительным моментом присутствие Егора Сорина на «Тур де Ски», несмотря на отсутствие нейтрального статуса.

– По одной конкретной гонке выводы делать не стоит, нужно смотреть на картину целиком. Главное, чтобы Егор Владимирович Сорин увидел позитивные вещи, что можно сделать в будущем, чтобы ребята набрали более высокую форму к Олимпийским играм. Все соревнования и подготовка посвящены тому, чтобы Коростелев и Непряева подошли к Играм в своей лучшей форме.

– Большая ответственность лежит на Сорине, которому нужно подвести лыжников к главному событию четырехлетия и о котором еще недавно мало кто мечтал?

– На тренере всегда лежит большая ответственность. Он находится на месте, видит состояние спортсменов, разговаривает с ними, анализирует гонку. Идет ежедневная кропотливая работа, где тренер и спортсмен как единый организм стараются получить максимальный результат именно к Олимпийским играм.

– Большой плюс нахождения тренера на месте?

– Действительно, это большой плюс, и ребятам это придает уверенности. Тренер вживую видит спортсменов, решает все вопросы здесь и сейчас, – сказал Бородавко.

– Считаю, что это нормальное желание каждого тренера помочь спортсменам подвести их к старту, не сажать их за руль перед гонкой. Уверен, что Сорина нет на трассе и стадионе, он не нарушает правила. И в эпизоде на парковке у него не было желания нарушить правила FIS, это скорее придирчивость к околоспортивному поведению, – добавил он.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Матч ТВ
