Сорин о подготовке лыж: «Идеально отработать вряд ли получится, потому Уфтиков делает один то, что должна делать сервис‑бригада из 10 человек»

Сорин о подготовке лыж россиян: идеально отработать вряд ли получится.

Тренер Егор Сорин рассказал, как проходит подготовка лыж для россиян на Кубке мира и «Тур де Ски».

– Я не собирался так надолго уезжать из России – это факт. Когда получил отказ в нейтральном статусе, планировал вернуться в Россию перед началом «Тур де Ски». Но обстоятельства сложились таким образом, что пришлось пожертвовать планами. В том числе возможностью встретить Новый год всей семьей. Но сейчас мое присутствие важнее здесь. Помимо того, что спортсмены участвуют в гонках, есть и другие моменты, чисто технические.

– Имеете в виду подготовку лыж?

– Да. Активно шлифуем лыжи, кладем европейские шлифты. Раньше такой возможности, увы, у нас не было. Пока бегали в России и периодически выбирались в Европу на сборы, некоторые центры, которые занимаются подготовкой лыж, отказывались с нами работать, потому что мы из России.

Сейчас возможность появилась, спортсмены участвуют в Кубке мира, но все равно приходится мотаться то в Австрию, то в Италию, то куда‑то еще, чтобы нанести нужные шлифты. В отсутствие фтора это становится принципиальным моментом. У многих производителей появились новые шлифты, новые наработки. Все это нужно протестировать, понять, как работает.

– Насколько быстро движется процесс?

– Идеально отработать вряд ли получится, потому что все то, что сейчас Женя Уфтиков делает один, должна делать сервис‑бригада минимум из десяти человек. Это шлифты, накатки, порошки, эмульсии, парафины, сочетание той или иной накатки с тем или иным шлифтом, сочетание порошка с эмульсией.

То есть один человек чисто физически не успеет со всем этим справиться. Нам сейчас помогают два белорусских сервисера, которые имеют нейтральный статус, но все равно этого недостаточно. Мы очень надеемся на то, что погода останется стабильной – в этом плане пока везет, нет больших изменений непосредственно перед стартом.

– А если они вдруг возникнут?

– Может стать совсем грустно. Невозможно отреагировать на все и сразу – пришлось бы чисто по интуиции работать. В первые два дня «Тур де Ски» Уфтиков, считаю, очень хорошо справился со всеми задачами. В Давосе нам лыжи готовили итальянцы, Женя выполнял только вспомогательную работу: приносил, относил, снимал парафин. В Тоблахе всю работу по подготовке лыж и тестированию он проводит сам вместе с белорусскими специалистами, – сказал Сорин.