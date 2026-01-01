Сорин о подготовке Коростелева и Непряевой: «Сейчас важнее участвовать в гонках, чем проводить тренировочную работу»

Сорин: Коростелеву и Непряевой сейчас важнее гонки, чем тренировки.

Тренер российских лыжников Егор Сорин рассказал о планах Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой по подготовке к Олимпиаде.

– То количество стартов в рамках Кубка мира, которое Коростелеву и Непряевой предстоит, позволяет компенсировать недостаток опыта больших гонок?

– Прежде всего это позволяет соревноваться в сильной конкуренции на быстрых трассах. И уже по ходу гонки те или иные моменты ребята начинают подмечать. Это важно. Можно сколько угодно заранее обговаривать те или иные моменты, но спортсмен должен сам почувствовать ту или иную деталь.

Поэтому мы и приняли решение после «Тур де Ски» полноценно участвовать в двух этапах Кубка мира, где‑то даже жертвуя тренировочной работой. По‑хорошему, полный тренировочный цикл – это три недели. У нас же получается двухнедельный период между многодневкой и этапом в Оберхофе, потом еще две недели между Гомсом и Миланом.

– Придется набирать форму за счет стартов?

– На это мы как бы и надеемся. Сейчас однозначно важнее участвовать в гонках, чем проводить тренировочную работу. Тем более в гонках Кубка мира, – отметил Сорин.