  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Сорин о подготовке Коростелева и Непряевой: «Сейчас важнее участвовать в гонках, чем проводить тренировочную работу»
0

Сорин о подготовке Коростелева и Непряевой: «Сейчас важнее участвовать в гонках, чем проводить тренировочную работу»

Сорин: Коростелеву и Непряевой сейчас важнее гонки, чем тренировки.

Тренер российских лыжников Егор Сорин рассказал о планах Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой по подготовке к Олимпиаде.

– То количество стартов в рамках Кубка мира, которое Коростелеву и Непряевой предстоит, позволяет компенсировать недостаток опыта больших гонок?

– Прежде всего это позволяет соревноваться в сильной конкуренции на быстрых трассах. И уже по ходу гонки те или иные моменты ребята начинают подмечать. Это важно. Можно сколько угодно заранее обговаривать те или иные моменты, но спортсмен должен сам почувствовать ту или иную деталь.

Поэтому мы и приняли решение после «Тур де Ски» полноценно участвовать в двух этапах Кубка мира, где‑то даже жертвуя тренировочной работой. По‑хорошему, полный тренировочный цикл – это три недели. У нас же получается двухнедельный период между многодневкой и этапом в Оберхофе, потом еще две недели между Гомсом и Миланом.

– Придется набирать форму за счет стартов?

– На это мы как бы и надеемся. Сейчас однозначно важнее участвовать в гонках, чем проводить тренировочную работу. Тем более в гонках Кубка мира, – отметил Сорин.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: RT
logoДарья Непряева
logoЕгор Сорин
logoСавелий Коростелев
logoсборная России (лыжные гонки)
logoКубок мира
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoТур де Ски
лыжные гонки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Егор Сорин о «Тур де Ски»: «Находиться здесь без нейтрального статуса не особо приятно»
сегодня, 17:02
«Тур де Ски». Клэбо и Диггинс лидируют в общем зачете, Коростелев – 10-й, Непряева – 16-я
сегодня, 14:30
«Если бы не падение, Коростелев мог быть намного ближе к лидерам». Бородавко о масс-старте забегами на «Тур де Ски»
вчера, 16:46
Главные новости
Наталья Коростелева: «Савелий показал, что может работать наравне с олимпийскими чемпионами. Пробежал 20 км почти в одни ноги с Клэбо»
сегодня, 17:23
Юрий Бородавко: «Уверен, что Сорина нет на трассе и стадионе, он не нарушает правила»
сегодня, 17:18
Сорин о подготовке лыж: «Идеально отработать вряд ли получится, потому Уфтиков делает один то, что должна делать сервис‑бригада из 10 человек»
сегодня, 17:08
Егор Сорин о «Тур де Ски»: «Находиться здесь без нейтрального статуса не особо приятно»
сегодня, 17:02
Турне четырех трамплинов. 2-й этап. Домен Превц победил, Херль – 2-й, Эмбахер – 3-й, Кобаяси – 5-й
сегодня, 15:17
«Тур де Ски». Клэбо и Диггинс лидируют в общем зачете, Коростелев – 10-й, Непряева – 16-я
сегодня, 14:30
❄️«Тур де Ски». 4-й этап. Непряева финишировала 16-й в преследовании на 20 км классикой, выиграла Диггинс
сегодня, 12:26
Ииво Нисканен сошел с «Тур де Ски», Поромаа тоже может сняться с многодневки
сегодня, 11:45
❄️«Тур де Ски». 4-й этап. Коростелев занял 12-е место в гонке преследования на 20 км классикой, победил Клэбо
сегодня, 10:20
Рибом снялась с «Тур де Ски» из-за простуды
сегодня, 09:57
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Соловьев – 3-й
27 декабря 2025, 20:00
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Шорохова – 3-я, Степанова – 12-я
27 декабря 2025, 19:55
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря 2025, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря 2025, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря 2025, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря 2025, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября 2025, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября 2025, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября 2025, 13:00