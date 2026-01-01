Егор Сорин о «Тур де Ски»: «Находиться здесь без нейтрального статуса не особо приятно»

Тренер Сорин: на «Тур де Ски» без нейтрального статуса не особо приятно.

Тренер российских лыжников Егор Сорин рассказал, почему остался на «Тур де Ски», несмотря на отказ в нейтральном статусе.

– Судя по тому, что пишет норвежская пресса, вокруг вас начали сгущаться тучи? Или все в пределах нормы?

– Ну, во‑первых, приехать в Давос и Тоблах смогли только те, у кого имелись визы. То есть я, Евгений Уфтиков и наш доктор. Когда я уже находился в Европе, мне пришел отказ в нейтральном статусе – естественно, без объяснения причин, хотя я сейчас веду переписку с FIS , чтобы попытаться понять, какие были основания для такого решения.

Те специалисты, которым нейтральный статус был подтвержден, тут же подали документы на оформление виз, но сейчас это долгая история. К началу «Тур де Ски» никто визу так и не получил. Поэтому мне пришлось здесь задержаться, хотя первоначально я планировал вернуться в Россию еще до начала многодневки.

Находиться здесь без нейтрального статуса не особо приятно. В том смысле, что это очень сильно меня как тренера ограничивает.

– В чем это проявляется? Скажем, если вы живете в гостинице, где размещены другие участники турнира, это может быть истолковано как нарушение?

– Отсутствие нейтрального статуса – это не дисквалификация. У меня нет возможности быть аккредитованным, соответственно, я не могу проходить на трассу, в зону старта, в зону финиша и везде, где требуется аккредитация.

Как только мне пришел отказ, я написал в FIS. Поставил в известность, что, несмотря на отсутствие нейтрального статуса, хотел бы помочь спортсменам в организационном плане, поскольку никому из наших специалистов пока не подтвердили статус. И запросил условия, чтобы ненароком что‑либо не нарушить.

Мне подтвердили все то, о чем я знал сам: не пытаться пройти в зоны для аккредитованного персонала, не ходить на трассу, не тестировать лыжи и так далее. Все это было в официальных переписках, которые, подчеркиваю, возникли по моей инициативе, – сказал Сорин.